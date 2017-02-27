28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь
Никто ничего здесь нихера не знает. А писать можно, что угодно, "бумага" все стерпит.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 14:34
Никто ничего здесь нихера не знает. А писать можно, что угодно, "бумага" все стерпит.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Похоже на завтра небольшой откат,покупающих/продающих, 36/64.
Додано: Пон 30 лис, 2020 15:15
Додано: Пон 30 лис, 2020 15:20
Якщо ви знімаєте гроші з депозиту, то джерелом походження коштів є, власне, цей банківський депозит.
Як можна ОТРИМАТИ кошти з невідомого джерела у банку, мені не дуже зрозуміло.
Хіба що вам хтось надішле їх на рахунок, але тоді мають перевіряти транзакцію з надходження цих коштів, а не отримання вами готівки, коли кошти вже зараховано на ваш рахунок.
Додано: Пон 30 лис, 2020 15:27
Предсказавший кризис 2008 года финансист назвал биткоин и Tesla пузырем
Инвестор Майкл Бьюрри заявил, что держатели криптовалюты и акций слишком уверены, что успеют продать активы до обрушения рынка. Но затем он удалил сообщения
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