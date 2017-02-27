sergey_sryvkin написав:Хто поширює ці вигадки ?.. Якщо хтось десь і спитає про походження, то це коли ви ПРИНОСИТЕ кеш, а не коли забираєте.
Це не вигадки, це норма закона. Обидві операції входять до четвертого критерію: "фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів)". Стаття 20 нового закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20
Якщо ви знімаєте гроші з депозиту, то джерелом походження коштів є, власне, цей банківський депозит. Як можна ОТРИМАТИ кошти з невідомого джерела у банку, мені не дуже зрозуміло. Хіба що вам хтось надішле їх на рахунок, але тоді мають перевіряти транзакцію з надходження цих коштів, а не отримання вами готівки, коли кошти вже зараховано на ваш рахунок.
Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?..
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............30.11.2020.........01.12.2020 дата розрахунку............27.11.2020..........30.11.2020 Євро...............................33,9596...............34,1456...+0.55% Долар США....................28,4681...............28,4962...+0.1% После полудня курс практически не изменился. Открылись на 3.5 копейки ниже закрытия пятницы, отрабатывая снижение доллара в мире на выходных. Евро при этом перевалил за 34. Спред при открытии 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на копейку. Немного постояв, к 11 вернулись на уровень открытия, сузив спред до 1.5 копеек. Немного поработав в балансе, около 11-30 выросли на 2 копейки. Пока наблюдаем мелкие разнонаправленные движения. Куда идти, похоже, еще не решили. Справочный курс встретили котировками 28.5000 - 28.5150, что на 3 копейки выше открытия. После 12 приподнялись на полкопейки и идти на обед. Обед затянулся почти на 3 часа. После этого опустились на полкопейки. Официальный курс встретили котировками 28.5000 - 28.5150. За день выросли на 2 копейки относительно открытия и опустились на 1.5 копейки относительно закрытия пятницы. На рынке все спокойно.
Этот день в истории: 2019 - 23.9723 (-6) +452 2018 - 28.2228 (-17) +27
2017 - 27.1558 (+14) 2016 - 25.5586 (-4)
Появилась информация о получателях рефинанса: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 75 000.0 АТ "БАНК СІЧ" 100 000.0 Основная сумма, похоже, выдана на срок до 30 дней.
_hunter написав:Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?..
я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу, хотя перегибы конечно есть в основном связанные с низкой компетентностью сотрудников банка, о которых можно сначала сообщить правлению и нбу а потом подать в суд. Теперь по делу, если банк принял ваши средства после этого вопросов к вам быть никаких не может, если банк сомневается в какой то из ваших транзакций он может временно её заблокировать и попросить документы, моим знакомым заблокировали оплату за покупку квартиры и потребовали договор купли-продажи, МАКСИМУМ что может сделать банк - отказать вам в сотрудничестве, вернув через кассу все деньги и сообщив куда надо свои подозрения. Банк не правоохранительный орган и не суд чтобы принимать решения о бессрочной блокировке средств (например на время следствия), но по решению суда такое возможно
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сподівається на те, що Україні вдасться домовитися із новою адміністрацією Білого дому про виділення США у 2021 році нових гарантій по євробондам України на 1 млрд доларів, що дозволить рефінансувати подібний випуск єврооблігацій 2016 року.
Про це він сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна".
"У вересні 2021 року настає термін погашення третього випуску облігацій зовнішньої державної позики під гарантії США обсягом 1 млрд доларів. Ми сподіваємося, що з приходом нової адміністрації Білого дому нам вдасться домовитися з нашими стратегічними партнерами про рефінансування цієї позики", - розповів Арахамія.
За словами нардепа, перевипуск єврооблігацій під гарантію США означає фінансування держбюджету України на пільгових умовах, яке особливо важливе в наступному році, коли на вересень припадає пік виплат за зовнішнім боргом в Україні.
Proofy написав: вот интересно, что в декабре будет, локдаун поможет ли гривне
Стопкран импорту, конечно поможет, а там на носу посевная, можно печатать и не очень обращать внимание на то что МВФ наслал куда подальше. Тем более бизнесу готовят двойной удар, повышение налогов( минималки) и лохдаун. Попробуй выдержи, сейчас уже многие заготавливают гривну, чтобы перезимовать
МБ сегодня топчется на уровне 50, налик столицы вообще ужимается до неприличия 48-51, короче перемирие в игре под названием девальвация гривночки))
Еще гастарбайтеры будут поддерживать усиление гривны своими переводами.
За октябрь населению было насчитано 11 млрд грн за услуги ЖКХ, что на 57% (+4 млрд грн) больше, чем в октябре 2019-го. И этот октябрь был теплее предыдушего, а цены на газ на европейском споте - на 30% ниже, чем год назад!
Корову нужно больше доить и меньше кормить (с) Как мне нравится этот "рынок" от нефтегазовских барыг
zРадио написав:Корову нужно больше доить и меньше кормить (с) Как мне нравится этот "рынок" от нефтегазовских барыг
От услуги можно отказаться или изменить размер, на рынке найти поставщика, а не очередную временную прокладку монополиста. По факту рыночных отношений нет, как нет услуг. К тому же обязательность и уровни повышения определяются "регулятором".
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 30 лис, 2020 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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_hunter написав:Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?..
Старый индеец приходит в банк и просит займ на 500 долларов. Банковский работник начинает оформлять бумаги. - Что ты собираешься делать с этими деньгами? - спрашивает он индейца. - Я поеду в город продавать украшения, которые я сделал. - Что у тебя есть для обеспечения залога? - Я не знаю, что такое "Залог", - говорит индеец. - Ну залог это нечто такое, что имеет ценность и может покрыть стоимость займа. У тебя есть автомобиль? - Есть, грузовичок 1949 года выпуска... - Нет, это не годится, - говорит банковский работник, - может, у тебя есть скот? - Да, у меня есть лошадь... - Сколько ей лет? - Не знаю, у нее уже нет зубов, чтоб определить... В конце концов индейцу оформляют займ и выдают 500 долларов. Спустя несколько недель индеец снова приходит в банк, достает пачку денег и возвращает займ. - Что ты собираешься делать с остальными деньгами? - спрашивает его тот же работник. - Положу в вигвам, - говорит индеец. - Ты можешь сделать депозит в нашем банке. - Я не знаю, что такое "Депозит", - отвечает индеец - Ну ты отдаешь свои деньги банку, банк заботится о них, а когда тебе нужны деньги, ты их можешь взять... Старый индеец подумал и спросил: - А что у банка есть в залог?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України