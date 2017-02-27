Старый индеец приходит в банк и просит займ на 500 долларов. Банковский

работник начинает оформлять бумаги.

- Что ты собираешься делать с этими деньгами? - спрашивает он индейца.

- Я поеду в город продавать украшения, которые я сделал.

- Что у тебя есть для обеспечения залога?

- Я не знаю, что такое "Залог", - говорит индеец.

- Ну залог это нечто такое, что имеет ценность и может покрыть стоимость

займа. У тебя есть автомобиль?

- Есть, грузовичок 1949 года выпуска...

- Нет, это не годится, - говорит банковский работник, - может, у тебя

есть скот?

- Да, у меня есть лошадь...

- Сколько ей лет?

- Не знаю, у нее уже нет зубов, чтоб определить...

В конце концов индейцу оформляют займ и выдают 500 долларов. Спустя

несколько недель индеец снова приходит в банк, достает пачку денег и

возвращает займ.

- Что ты собираешься делать с остальными деньгами? - спрашивает его тот

же работник.

- Положу в вигвам, - говорит индеец.

- Ты можешь сделать депозит в нашем банке.

- Я не знаю, что такое "Депозит", - отвечает индеец

- Ну ты отдаешь свои деньги банку, банк заботится о них, а когда тебе

нужны деньги, ты их можешь взять...

Старый индеец подумал и спросил:

- А что у банка есть в залог?

