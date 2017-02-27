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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6862686368646865>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 268
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
96
29,00-29,50
16%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
23
Всього голосів : 268
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:42

  sergey_sryvkin написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  sergey_sryvkin написав:Хто поширює ці вигадки ?..
Якщо хтось десь і спитає про походження, то це коли ви ПРИНОСИТЕ кеш, а не коли забираєте.

Це не вигадки, це норма закона. Обидві операції входять до четвертого критерію: "фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів)". Стаття 20 нового закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20

Якщо ви знімаєте гроші з депозиту, то джерелом походження коштів є, власне, цей банківський депозит.
Як можна ОТРИМАТИ кошти з невідомого джерела у банку, мені не дуже зрозуміло.
Хіба що вам хтось надішле їх на рахунок, але тоді мають перевіряти транзакцію з надходження цих коштів, а не отримання вами готівки, коли кошти вже зараховано на ваш рахунок.

Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?..
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:17

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............30.11.2020.........01.12.2020
дата розрахунку............27.11.2020..........30.11.2020
Євро...............................33,9596...............34,1456...+0.55%
Долар США....................28,4681...............28,4962...+0.1%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 3.5 копейки ниже закрытия пятницы, отрабатывая снижение доллара в мире на выходных. Евро при этом перевалил за 34. Спред при открытии 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на копейку. Немного постояв, к 11 вернулись на уровень открытия, сузив спред до 1.5 копеек. Немного поработав в балансе, около 11-30 выросли на 2 копейки.
Пока наблюдаем мелкие разнонаправленные движения. Куда идти, похоже, еще не решили.
Справочный курс встретили котировками 28.5000 - 28.5150, что на 3 копейки выше открытия.
После 12 приподнялись на полкопейки и идти на обед. Обед затянулся почти на 3 часа. После этого опустились на полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 28.5000 - 28.5150. За день выросли на 2 копейки относительно открытия и опустились на 1.5 копейки относительно закрытия пятницы.
На рынке все спокойно.

Этот день в истории:
2019 - 23.9723 (-6) +452
2018 - 28.2228 (-17) +27

2017 - 27.1558 (+14)
2016 - 25.5586 (-4)

Появилась информация о получателях рефинанса:
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 75 000.0
АТ "БАНК СІЧ" 100 000.0
Основная сумма, похоже, выдана на срок до 30 дней.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:23

  Scorpion1 написав:https://finance.liga.net/ekonomika/opinion/pokupat-ili-prodavat-valyutu?fbclid=IwAR2DqLLs37Dxzqm30xLcUnErdUVNycC5vc6lWGH96Tdu_Jx_ftr0b_QVke0

Да, давать советы дело не благодарное

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Почитайте форум :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:33

  _hunter написав:Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?..
я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу, хотя перегибы конечно есть в основном связанные с низкой компетентностью сотрудников банка, о которых можно сначала сообщить правлению и нбу а потом подать в суд. Теперь по делу, если банк принял ваши средства после этого вопросов к вам быть никаких не может, если банк сомневается в какой то из ваших транзакций он может временно её заблокировать и попросить документы, моим знакомым заблокировали оплату за покупку квартиры и потребовали договор купли-продажи, МАКСИМУМ что может сделать банк - отказать вам в сотрудничестве, вернув через кассу все деньги и сообщив куда надо свои подозрения. Банк не правоохранительный орган и не суд чтобы принимать решения о бессрочной блокировке средств (например на время следствия), но по решению суда такое возможно
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:47

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сподівається на те, що Україні вдасться домовитися із новою адміністрацією Білого дому про виділення США у 2021 році нових гарантій по євробондам України на 1 млрд доларів, що дозволить рефінансувати подібний випуск єврооблігацій 2016 року.

Про це він сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"У вересні 2021 року настає термін погашення третього випуску облігацій зовнішньої державної позики під гарантії США обсягом 1 млрд доларів. Ми сподіваємося, що з приходом нової адміністрації Білого дому нам вдасться домовитися з нашими стратегічними партнерами про рефінансування цієї позики", - розповів Арахамія.

За словами нардепа, перевипуск єврооблігацій під гарантію США означає фінансування держбюджету України на пільгових умовах, яке особливо важливе в наступному році, коли на вересень припадає пік виплат за зовнішнім боргом в Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:51

  somilitark написав:
  Proofy написав: вот интересно, что в декабре будет, локдаун поможет ли гривне

Стопкран импорту, конечно поможет, а там на носу посевная, можно печатать и не очень обращать внимание на то что МВФ наслал куда подальше.
Тем более бизнесу готовят двойной удар, повышение налогов( минималки) и лохдаун.
Попробуй выдержи, сейчас уже многие заготавливают гривну, чтобы перезимовать :?

МБ сегодня топчется на уровне 50, налик столицы вообще ужимается до неприличия 48-51, короче перемирие в игре под названием девальвация гривночки))
Еще гастарбайтеры будут поддерживать усиление гривны своими переводами.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:04

  _hunter написав:
  sergey_sryvkin написав:Якщо ви знімаєте гроші з депозиту, то джерелом походження коштів є, власне, цей банківський депозит.

Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?..


Нічого. Це неважливо.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:07

  _hunter написав:Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?..

Старый индеец приходит в банк и просит займ на 500 долларов. Банковский
работник начинает оформлять бумаги.
- Что ты собираешься делать с этими деньгами? - спрашивает он индейца.
- Я поеду в город продавать украшения, которые я сделал.
- Что у тебя есть для обеспечения залога?
- Я не знаю, что такое "Залог", - говорит индеец.
- Ну залог это нечто такое, что имеет ценность и может покрыть стоимость
займа. У тебя есть автомобиль?
- Есть, грузовичок 1949 года выпуска...
- Нет, это не годится, - говорит банковский работник, - может, у тебя
есть скот?
- Да, у меня есть лошадь...
- Сколько ей лет?
- Не знаю, у нее уже нет зубов, чтоб определить...
В конце концов индейцу оформляют займ и выдают 500 долларов. Спустя
несколько недель индеец снова приходит в банк, достает пачку денег и
возвращает займ.
- Что ты собираешься делать с остальными деньгами? - спрашивает его тот
же работник.
- Положу в вигвам, - говорит индеец.
- Ты можешь сделать депозит в нашем банке.
- Я не знаю, что такое "Депозит", - отвечает индеец
- Ну ты отдаешь свои деньги банку, банк заботится о них, а когда тебе
нужны деньги, ты их можешь взять...
Старый индеец подумал и спросил:
- А что у банка есть в залог?
:wink:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:16

  vitaliian написав:
  _hunter написав:Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?..
я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу, хотя перегибы конечно есть ...

Вы сообщение, с которым спорите, читали, хоть?.. -- речь идет о заполнении опросника. Точка.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:32

  _hunter написав:
  vitaliian написав:
  _hunter написав:Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?..
я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу, хотя перегибы конечно есть ...

Вы сообщение, с которым спорите, читали, хоть?.. -- речь идет о заполнении опросника. Точка.


Мова йшла про можливі проблеми з виносом валюти з банку, натякали, що можуть не віддати без якихось там довідок.
То це неправда, віддадуть без будь-яких "апросніков".

Опитувальний лист можуть запропонувати заповнити, коли ви будете КЛАСТИ гроші на рахунок. І джерелом походження там можна просто зазначити "власні кошти".
sergey_sryvkin
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