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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6862686368646865

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 268
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
96
29,00-29,50
16%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
23
Всього голосів : 268
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:38

  Trast написав:Курс туди-сюди вже 3 роки 27-28, все , що нижчн треба було заробляти, все, що вижче, теж.
Але, але.
Є ж хвилина відліку і є хвилина розрахунку, вона закінчиться може раптово в кожну хвилину, як гра на зайві стульчата, але ж, якщо 30 листопада на обмінках не буде 28,9-29,1, то я більш тут не з'явлюся, а якщо буде, то запрощую на моє перше відео по цій жк темі, на каналі " Тr,ust$,only true"

Арівідрочі .28,6
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:05

  vitaliian написав:
  _hunter написав:Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?..
я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу, хотя перегибы конечно есть в основном связанные с низкой компетентностью сотрудников банка, о которых можно сначала сообщить правлению и нбу а потом подать в суд. Теперь по делу, если банк принял ваши средства после этого вопросов к вам быть никаких не может, если банк сомневается в какой то из ваших транзакций он может временно её заблокировать и попросить документы, моим знакомым заблокировали оплату за покупку квартиры и потребовали договор купли-продажи, МАКСИМУМ что может сделать банк - отказать вам в сотрудничестве, вернув через кассу все деньги и сообщив куда надо свои подозрения. Банк не правоохранительный орган и не суд чтобы принимать решения о бессрочной блокировке средств (например на время следствия), но по решению суда такое возможно


Ну тебе непозволительно быть таким невеждой.Сривкин то ладно , не шипко подкован.Мне долго писать.Но ты же топчешься на банк ветках и должен знать, что этот произвол имеет место быть и правда.Да. логически это не вписывается в голову, но в реалии существует.Известный Импринтер сто раз писал, как его деньги блокируют и требуют ХЗ что.Его я считаю показателем и принимаю на веру.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:10

  sergey_sryvkin написав:
  _hunter написав:
  sergey_sryvkin написав:Якщо ви знімаєте гроші з депозиту, то джерелом походження коштів є, власне, цей банківський депозит.

Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?..


Нічого. Це неважливо.

ты вообще сам сталкивался с тем, когда тебе отвечают - не отдадим потому что так и так и всё тут.Я сталкивался и в нбу звонил.И в результате борода.Через месяц мучений хождений отдали.Просто пойми. что теория отличается от практики.
ПС тебе на заметку.Как считаешь. программные продукты стоят денег. чем то обеспечены. кому то нужны :?: Если да. то пойми. что и биткойн стоит и обеспечен.В его экосистему вложены уже миллиарды долларов, его себестоимость по электоэнергии не на много ниже биржевой цены.Слишком убогое мнение в том. что если предмет нельзя потрогать или съесть. то он ничем не обеспечен и ничего не стоит.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:17

  sergey_sryvkin написав:Як можна ОТРИМАТИ кошти з невідомого джерела у банку, мені не дуже зрозуміло.

А банкам понятно: в ветке Монобанка на Минфине регуляно рассказы о блокировках после поступления денег банковскими переводами. И это как раз на усмотрение банков, потому что суммы там обычно долимитные.

  sergey_sryvkin написав:Хіба що вам хтось надішле їх на рахунок, але тоді мають перевіряти транзакцію з надходження цих коштів, а не отримання вами готівки, коли кошти вже зараховано на ваш рахунок.

Я процитировал закон, там сказано явно сказано "получение наличных". Банк и будет этим руководствоваться.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу,

А разве обсуждается кража денег?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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