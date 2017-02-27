Trast написав:Курс туди-сюди вже 3 роки 27-28, все , що нижчн треба було заробляти, все, що вижче, теж. Але, але. Є ж хвилина відліку і є хвилина розрахунку, вона закінчиться може раптово в кожну хвилину, як гра на зайві стульчата, але ж, якщо 30 листопада на обмінках не буде 28,9-29,1, то я більш тут не з'явлюся, а якщо буде, то запрощую на моє перше відео по цій жк темі, на каналі " Тr,ust$,only true"
_hunter написав:Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?..
я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу, хотя перегибы конечно есть в основном связанные с низкой компетентностью сотрудников банка, о которых можно сначала сообщить правлению и нбу а потом подать в суд. Теперь по делу, если банк принял ваши средства после этого вопросов к вам быть никаких не может, если банк сомневается в какой то из ваших транзакций он может временно её заблокировать и попросить документы, моим знакомым заблокировали оплату за покупку квартиры и потребовали договор купли-продажи, МАКСИМУМ что может сделать банк - отказать вам в сотрудничестве, вернув через кассу все деньги и сообщив куда надо свои подозрения. Банк не правоохранительный орган и не суд чтобы принимать решения о бессрочной блокировке средств (например на время следствия), но по решению суда такое возможно
Ну тебе непозволительно быть таким невеждой.Сривкин то ладно , не шипко подкован.Мне долго писать.Но ты же топчешься на банк ветках и должен знать, что этот произвол имеет место быть и правда.Да. логически это не вписывается в голову, но в реалии существует.Известный Импринтер сто раз писал, как его деньги блокируют и требуют ХЗ что.Его я считаю показателем и принимаю на веру.
sergey_sryvkin написав:Якщо ви знімаєте гроші з депозиту, то джерелом походження коштів є, власне, цей банківський депозит.
Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?..
Нічого. Це неважливо.
ты вообще сам сталкивался с тем, когда тебе отвечают - не отдадим потому что так и так и всё тут.Я сталкивался и в нбу звонил.И в результате борода.Через месяц мучений хождений отдали.Просто пойми. что теория отличается от практики. ПС тебе на заметку.Как считаешь. программные продукты стоят денег. чем то обеспечены. кому то нужны Если да. то пойми. что и биткойн стоит и обеспечен.В его экосистему вложены уже миллиарды долларов, его себестоимость по электоэнергии не на много ниже биржевой цены.Слишком убогое мнение в том. что если предмет нельзя потрогать или съесть. то он ничем не обеспечен и ничего не стоит.
sergey_sryvkin написав:Як можна ОТРИМАТИ кошти з невідомого джерела у банку, мені не дуже зрозуміло.
А банкам понятно: в ветке Монобанка на Минфине регуляно рассказы о блокировках после поступления денег банковскими переводами. И это как раз на усмотрение банков, потому что суммы там обычно долимитные.
sergey_sryvkin написав:Хіба що вам хтось надішле їх на рахунок, але тоді мають перевіряти транзакцію з надходження цих коштів, а не отримання вами готівки, коли кошти вже зараховано на ваш рахунок.
Я процитировал закон, там сказано явно сказано "получение наличных". Банк и будет этим руководствоваться.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift