vitaliian написав:

_hunter написав: Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?.. Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?..

я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу, хотя перегибы конечно есть в основном связанные с низкой компетентностью сотрудников банка, о которых можно сначала сообщить правлению и нбу а потом подать в суд. Теперь по делу, если банк принял ваши средства после этого вопросов к вам быть никаких не может, если банк сомневается в какой то из ваших транзакций он может временно её заблокировать и попросить документы, моим знакомым заблокировали оплату за покупку квартиры и потребовали договор купли-продажи, МАКСИМУМ что может сделать банк - отказать вам в сотрудничестве, вернув через кассу все деньги и сообщив куда надо свои подозрения. Банк не правоохранительный орган и не суд чтобы принимать решения о бессрочной блокировке средств (например на время следствия), но по решению суда такое возможно