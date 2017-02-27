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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6860686168626863

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 268
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
96
29,00-29,50
16%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
23
Всього голосів : 268
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Похоже на завтра небольшой откат,покупающих/продающих, 36/64.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:17

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............30.11.2020.........01.12.2020
дата розрахунку............27.11.2020..........30.11.2020
Євро...............................33,9596...............34,1456...+0.55%
Долар США....................28,4681...............28,4962...+0.1%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 3.5 копейки ниже закрытия пятницы, отрабатывая снижение доллара в мире на выходных. Евро при этом перевалил за 34. Спред при открытии 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на копейку. Немного постояв, к 11 вернулись на уровень открытия, сузив спред до 1.5 копеек. Немного поработав в балансе, около 11-30 выросли на 2 копейки.
Пока наблюдаем мелкие разнонаправленные движения. Куда идти, похоже, еще не решили.
Справочный курс встретили котировками 28.5000 - 28.5150, что на 3 копейки выше открытия.
После 12 приподнялись на полкопейки и идти на обед. Обед затянулся почти на 3 часа. После этого опустились на полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 28.5000 - 28.5150. За день выросли на 2 копейки относительно открытия и опустились на 1.5 копейки относительно закрытия пятницы.
На рынке все спокойно.

Этот день в истории:
2019 - 23.9723 (-6) +452
2018 - 28.2228 (-17) +27

2017 - 27.1558 (+14)
2016 - 25.5586 (-4)

Появилась информация о получателях рефинанса:
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 75 000.0
АТ "БАНК СІЧ" 100 000.0
Основная сумма, похоже, выдана на срок до 30 дней.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:23

  Scorpion1 написав:https://finance.liga.net/ekonomika/opinion/pokupat-ili-prodavat-valyutu?fbclid=IwAR2DqLLs37Dxzqm30xLcUnErdUVNycC5vc6lWGH96Tdu_Jx_ftr0b_QVke0

Да, давать советы дело не благодарное

Масса людей вообще не парится по таким условностям :mrgreen:
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Почитайте форум :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:47

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сподівається на те, що Україні вдасться домовитися із новою адміністрацією Білого дому про виділення США у 2021 році нових гарантій по євробондам України на 1 млрд доларів, що дозволить рефінансувати подібний випуск єврооблігацій 2016 року.

Про це він сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"У вересні 2021 року настає термін погашення третього випуску облігацій зовнішньої державної позики під гарантії США обсягом 1 млрд доларів. Ми сподіваємося, що з приходом нової адміністрації Білого дому нам вдасться домовитися з нашими стратегічними партнерами про рефінансування цієї позики", - розповів Арахамія.

За словами нардепа, перевипуск єврооблігацій під гарантію США означає фінансування держбюджету України на пільгових умовах, яке особливо важливе в наступному році, коли на вересень припадає пік виплат за зовнішнім боргом в Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:51

  somilitark написав:
  Proofy написав: вот интересно, что в декабре будет, локдаун поможет ли гривне

Стопкран импорту, конечно поможет, а там на носу посевная, можно печатать и не очень обращать внимание на то что МВФ наслал куда подальше.
Тем более бизнесу готовят двойной удар, повышение налогов( минималки) и лохдаун.
Попробуй выдержи, сейчас уже многие заготавливают гривну, чтобы перезимовать :?

МБ сегодня топчется на уровне 50, налик столицы вообще ужимается до неприличия 48-51, короче перемирие в игре под названием девальвация гривночки))
Еще гастарбайтеры будут поддерживать усиление гривны своими переводами.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:38

  Trast написав:Курс туди-сюди вже 3 роки 27-28, все , що нижчн треба було заробляти, все, що вижче, теж.
Але, але.
Є ж хвилина відліку і є хвилина розрахунку, вона закінчиться може раптово в кожну хвилину, як гра на зайві стульчата, але ж, якщо 30 листопада на обмінках не буде 28,9-29,1, то я більш тут не з'явлюся, а якщо буде, то запрощую на моє перше відео по цій жк темі, на каналі " Тr,ust$,only true"

Арівідрочі .28,6
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:57

  montagvide написав:
  prodigy написав:
1.21 до НГ не верю

в 2021 даже 1,25 будет вряд ли

1,2 уже сегодня будет


на 10 минут взяли уровень 1,20 сейчас 1,9444

завтра важные новости, возможно еще вниз
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:38

Три зеленых свистка вверх

  AlexxK написав:
Район 1,19-1,20 является некоей “красной чертой”, при попадании цены в которую ее начинают отбрасывать вниз.


  prodigy написав:
на 10 минут взяли уровень 1,20 сейчас 1,9444

завтра важные новости, возможно еще вниз

Пара начала движение к 1.16.
Катализатор - заседание ЕЦБ 10 декабря, на котором объявят об увеличении QE
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

jump
МВФ и США Денег не дадут, от слова совсем! Хватит тешить себя иллюзиями.

minfin.com.ua/blogs/prorok/158830/

Судя по всему, ожидания насчет будущих траншей Украине от МВФ — пока что неутешительны. Что, соответственно, не предвещает ничего хорошего гривне и всей финансовой системе страны…
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:04

Криза наближається чи кредити нікому не потрібні, бо нічим віддавати?
За жовтень сукупна заборгованість домашніх господарств по кредитам скоротилася на 13,93 млрд грн (на 6,5%), впавши одразу до 1,5-річного мінімуму – до ₴201,50 млрд.

Такого сильного зниження кредитної заборгованості населення за місяць в Україні не було 5 років. Падіння зафіксоване за кредитами і в національної і в іноземній валюті.
https://ucap.io/kredytna-zaborgovanist- ... fografika/

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