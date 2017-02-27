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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 14:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Похоже на завтра небольшой откат,покупающих/продающих, 36/64.
Додано: Пон 30 лис, 2020 16:17
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............30.11.2020.........01.12.2020
дата розрахунку............27.11.2020..........30.11.2020
Євро...............................33,9596...............34,1456...+0.55%
Долар США....................28,4681...............28,4962...+0.1%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 3.5 копейки ниже закрытия пятницы, отрабатывая снижение доллара в мире на выходных. Евро при этом перевалил за 34. Спред при открытии 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на копейку. Немного постояв, к 11 вернулись на уровень открытия, сузив спред до 1.5 копеек. Немного поработав в балансе, около 11-30 выросли на 2 копейки.
Пока наблюдаем мелкие разнонаправленные движения. Куда идти, похоже, еще не решили.
Справочный курс встретили котировками 28.5000 - 28.5150, что на 3 копейки выше открытия.
После 12 приподнялись на полкопейки и идти на обед. Обед затянулся почти на 3 часа. После этого опустились на полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 28.5000 - 28.5150. За день выросли на 2 копейки относительно открытия и опустились на 1.5 копейки относительно закрытия пятницы.
На рынке все спокойно.
Этот день в истории:
2019 - 23.9723 (-6) +452
2018 - 28.2228 (-17) +27
2017 - 27.1558 (+14)
2016 - 25.5586 (-4)
Появилась информация о получателях рефинанса:
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 75 000.0
АТ "БАНК СІЧ" 100 000.0
Основная сумма, похоже, выдана на срок до 30 дней.
Додано: Пон 30 лис, 2020 16:23
Масса людей вообще не парится по таким условностям
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– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Пон 30 лис, 2020 16:47
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сподівається на те, що Україні вдасться домовитися із новою адміністрацією Білого дому про виділення США у 2021 році нових гарантій по євробондам України на 1 млрд доларів, що дозволить рефінансувати подібний випуск єврооблігацій 2016 року.
Про це він сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна".
"У вересні 2021 року настає термін погашення третього випуску облігацій зовнішньої державної позики під гарантії США обсягом 1 млрд доларів. Ми сподіваємося, що з приходом нової адміністрації Білого дому нам вдасться домовитися з нашими стратегічними партнерами про рефінансування цієї позики", - розповів Арахамія.
За словами нардепа, перевипуск єврооблігацій під гарантію США означає фінансування держбюджету України на пільгових умовах, яке особливо важливе в наступному році, коли на вересень припадає пік виплат за зовнішнім боргом в Україні.
Додано: Пон 30 лис, 2020 16:51
Еще гастарбайтеры будут поддерживать усиление гривны своими переводами.
Додано: Пон 30 лис, 2020 17:38
Арівідрочі .28,6
Додано: Пон 30 лис, 2020 18:57
на 10 минут взяли уровень 1,20 сейчас 1,9444
завтра важные новости, возможно еще вниз
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 30 лис, 2020 19:38
Три зеленых свистка вверх
Пара начала движение к 1.16.
Катализатор - заседание ЕЦБ 10 декабря, на котором объявят об увеличении QE
Додано: Пон 30 лис, 2020 19:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
jump
МВФ и США Денег не дадут, от слова совсем! Хватит тешить себя иллюзиями.
minfin.com.ua/blogs/prorok/158830/
Судя по всему, ожидания насчет будущих траншей Украине от МВФ — пока что неутешительны. Что, соответственно, не предвещает ничего хорошего гривне и всей финансовой системе страны…
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:04
Криза наближається чи кредити нікому не потрібні, бо нічим віддавати?
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