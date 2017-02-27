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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6861686268636864

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 269
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
96
29,00-29,50
16%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
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31,50-32,00
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Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:17

  stryzhko написав:Криза наближається чи кредити нікому не потрібні, бо нічим віддавати?
За жовтень сукупна заборгованість домашніх господарств по кредитам скоротилася на 13,93 млрд грн (на 6,5%), впавши одразу до 1,5-річного мінімуму – до ₴201,50 млрд.

Банки сильно режут лимиты, знакомому госслужащему с официальной зарплатой тас отказал даже в 1000 грн лимита, жалуются что приват режет лимиты тем кто 10 лет до этого платил исправно без просрочек. Пандемия, сегодня кредитор исправно платит, а завтра умер. Наверное такая позиция...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:31

vitaliian
На счет Приватбанка не соглашусь, увеличили лимит в ноябре с 50 до 57 тысяч, но с одним требованием - использовать кредитные средства не менее чем на 1 000 гривен...

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prilepskiy
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:32

  vitaliian написав:
  stryzhko написав:Криза наближається чи кредити нікому не потрібні, бо нічим віддавати?
За жовтень сукупна заборгованість домашніх господарств по кредитам скоротилася на 13,93 млрд грн (на 6,5%), впавши одразу до 1,5-річного мінімуму – до ₴201,50 млрд.

Банки сильно режут лимиты, знакомому госслужащему с официальной зарплатой тас отказал даже в 1000 грн лимита, жалуются что приват режет лимиты тем кто 10 лет до этого платил исправно без просрочек. Пандемия, сегодня кредитор исправно платит, а завтра умер. Наверное такая позиция...


не знаю. приват на полочную кредитку предлагает увеличить с 50 тис до 75, хотя тоже ни одной просрочки никогда не было. Если б можно было б хотя бы обналичить бесплатно, а так хз что с ним делать. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:35

  prodigy написав:
  montagvide написав:
  prodigy написав:
1.21 до НГ не верю

в 2021 даже 1,25 будет вряд ли

1,2 уже сегодня будет


на 10 минут взяли уровень 1,20 сейчас 1,9444

завтра важные новости, возможно еще вниз

на 5 річному графіку схоже на те що має відмалювати картину 2017 року з походом на 1.25, можливо і до 1.3
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:58

  jump написав:Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сподівається на те, що Україні вдасться домовитися із новою адміністрацією Білого дому про виділення США у 2021 році нових гарантій по євробондам України на 1 млрд доларів, що дозволить рефінансувати подібний випуск єврооблігацій 2016 року.


Собрались шантажировать американский минфин дефолтом? :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:00

  knoppixx написав:jump
МВФ и США Денег не дадут, от слова совсем! Хватит тешить себя иллюзиями.

minfin.com.ua/blogs/prorok/158830/

Судя по всему, ожидания насчет будущих траншей Украине от МВФ — пока что неутешительны. Что, соответственно, не предвещает ничего хорошего гривне и всей финансовой системе страны…

Лишь добавлю.. ни каждому из нас.
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:09

  vitaliian написав:
  stryzhko написав:Криза наближається чи кредити нікому не потрібні, бо нічим віддавати?
За жовтень сукупна заборгованість домашніх господарств по кредитам скоротилася на 13,93 млрд грн (на 6,5%), впавши одразу до 1,5-річного мінімуму – до ₴201,50 млрд.

Банки сильно режут лимиты, знакомому госслужащему с официальной зарплатой тас отказал даже в 1000 грн лимита, жалуются что приват режет лимиты тем кто 10 лет до этого платил исправно без просрочек. Пандемия, сегодня кредитор исправно платит, а завтра умер. Наверное такая позиция...

На ОВГЗ не хватит, плюс большие кредиторы забили на возвращение кредитов, в итоге надо же эту кровосисьную махину содержать, как обычно пересичный оказался самым слабым звеном и выбыл из борьбы за денежные знаки.
Хорошо хоть объём рефинанса увеличился за квартал с 45 до 75 ярдов гривен.
Првда злые языки говорят всё закатывают в асфальт и 80% в карманы большого крадивныцтва.

п.с. хотя по данным НБУ депосертификаты с корсчетами банков не падают ниже 160 ярдов гривеня. плюс якобы есть за кордоном 5 или 7 ярдов баксов(рожкова успокаивала весной, когда самолёты с баксами не могли долететь).

Отака чухня малята, идём у Европу, по-зелёному, кому мало, посмотрите видосики, там мёд для нелохов.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:12

  AlexxK написав:
  AlexxK написав:
Район 1,19-1,20 является некоей “красной чертой”, при попадании цены в которую ее начинают отбрасывать вниз.


  prodigy написав:
на 10 минут взяли уровень 1,20 сейчас 1,9444

завтра важные новости, возможно еще вниз

Пара начала движение к 1.16.
Катализатор - заседание ЕЦБ 10 декабря, на котором объявят об увеличении QE

Строго говоря, сегодняшнее нисходящее движение пары на старте американской сессии, обусловлено не снижением евро, а ростом доллара.
Аналогичные резкие движения с 17-00 до 19-00 по Киеву отмечены во всех мажорных парах.

В отличии от евро кроссов, где яркой однонаправленной динамики замечено не было.
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– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:34

  vitaliian написав:
  stryzhko написав:Криза наближається чи кредити нікому не потрібні, бо нічим віддавати?
За жовтень сукупна заборгованість домашніх господарств по кредитам скоротилася на 13,93 млрд грн (на 6,5%), впавши одразу до 1,5-річного мінімуму – до ₴201,50 млрд.

Банки сильно режут лимиты, знакомому госслужащему с официальной зарплатой тас отказал даже в 1000 грн лимита, жалуются что приват режет лимиты тем кто 10 лет до этого платил исправно без просрочек. Пандемия, сегодня кредитор исправно платит, а завтра умер. Наверное такая позиция...
может отдельные банки снижают или отдельным категориям, посчитал, могу купить квартиру на предлагаемые кредитки.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:35

  Alex2006 написав:
  Zebra написав:Ну откатились на 1% и шо? Главное закрепление выше 28.

Где там привидилось "закрепление"? С таким трендом 28 пробьют уже на следующей неделе :)

Пробили?!
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