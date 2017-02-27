stryzhko написав:Криза наближається чи кредити нікому не потрібні, бо нічим віддавати?
За жовтень сукупна заборгованість домашніх господарств по кредитам скоротилася на 13,93 млрд грн (на 6,5%), впавши одразу до 1,5-річного мінімуму – до ₴201,50 млрд.
Банки сильно режут лимиты, знакомому госслужащему с официальной зарплатой тас отказал даже в 1000 грн лимита, жалуются что приват режет лимиты тем кто 10 лет до этого платил исправно без просрочек. Пандемия, сегодня кредитор исправно платит, а завтра умер. Наверное такая позиция...
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
stryzhko написав:Криза наближається чи кредити нікому не потрібні, бо нічим віддавати?
За жовтень сукупна заборгованість домашніх господарств по кредитам скоротилася на 13,93 млрд грн (на 6,5%), впавши одразу до 1,5-річного мінімуму – до ₴201,50 млрд.
Банки сильно режут лимиты, знакомому госслужащему с официальной зарплатой тас отказал даже в 1000 грн лимита, жалуются что приват режет лимиты тем кто 10 лет до этого платил исправно без просрочек. Пандемия, сегодня кредитор исправно платит, а завтра умер. Наверное такая позиция...
не знаю. приват на полочную кредитку предлагает увеличить с 50 тис до 75, хотя тоже ни одной просрочки никогда не было. Если б можно было б хотя бы обналичить бесплатно, а так хз что с ним делать.
jump написав:Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сподівається на те, що Україні вдасться домовитися із новою адміністрацією Білого дому про виділення США у 2021 році нових гарантій по євробондам України на 1 млрд доларів, що дозволить рефінансувати подібний випуск єврооблігацій 2016 року.
Собрались шантажировать американский минфин дефолтом?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
stryzhko написав:Криза наближається чи кредити нікому не потрібні, бо нічим віддавати?
За жовтень сукупна заборгованість домашніх господарств по кредитам скоротилася на 13,93 млрд грн (на 6,5%), впавши одразу до 1,5-річного мінімуму – до ₴201,50 млрд.
Банки сильно режут лимиты, знакомому госслужащему с официальной зарплатой тас отказал даже в 1000 грн лимита, жалуются что приват режет лимиты тем кто 10 лет до этого платил исправно без просрочек. Пандемия, сегодня кредитор исправно платит, а завтра умер. Наверное такая позиция...
На ОВГЗ не хватит, плюс большие кредиторы забили на возвращение кредитов, в итоге надо же эту кровосисьную махину содержать, как обычно пересичный оказался самым слабым звеном и выбыл из борьбы за денежные знаки. Хорошо хоть объём рефинанса увеличился за квартал с 45 до 75 ярдов гривен. Првда злые языки говорят всё закатывают в асфальт и 80% в карманы большого крадивныцтва.
п.с. хотя по данным НБУ депосертификаты с корсчетами банков не падают ниже 160 ярдов гривеня. плюс якобы есть за кордоном 5 или 7 ярдов баксов(рожкова успокаивала весной, когда самолёты с баксами не могли долететь).
Отака чухня малята, идём у Европу, по-зелёному, кому мало, посмотрите видосики, там мёд для нелохов.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
AlexxK написав: Район 1,19-1,20 является некоей “красной чертой”, при попадании цены в которую ее начинают отбрасывать вниз.
prodigy написав: на 10 минут взяли уровень 1,20 сейчас 1,9444
завтра важные новости, возможно еще вниз
Пара начала движение к 1.16. Катализатор - заседание ЕЦБ 10 декабря, на котором объявят об увеличении QE
Строго говоря, сегодняшнее нисходящее движение пары на старте американской сессии, обусловлено не снижением евро, а ростом доллара. Аналогичные резкие движения с 17-00 до 19-00 по Киеву отмечены во всех мажорных парах.
В отличии от евро кроссов, где яркой однонаправленной динамики замечено не было.
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
stryzhko написав:Криза наближається чи кредити нікому не потрібні, бо нічим віддавати?
За жовтень сукупна заборгованість домашніх господарств по кредитам скоротилася на 13,93 млрд грн (на 6,5%), впавши одразу до 1,5-річного мінімуму – до ₴201,50 млрд.
Банки сильно режут лимиты, знакомому госслужащему с официальной зарплатой тас отказал даже в 1000 грн лимита, жалуются что приват режет лимиты тем кто 10 лет до этого платил исправно без просрочек. Пандемия, сегодня кредитор исправно платит, а завтра умер. Наверное такая позиция...
может отдельные банки снижают или отдельным категориям, посчитал, могу купить квартиру на предлагаемые кредитки.