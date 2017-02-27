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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6862686368646865

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 269
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
96
29,00-29,50
16%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:40

  vitaliian написав:
  75stasstas75 написав:vitaliian
С чего бы это ему расти, евро вниз в ближайщее время, к 1.13-15
привет от евро, 1,1835 до декабря увидим 1,20

а пока покупаем доллар в сбербанке по 28,28 продаём ощаду по 28,35
Зображення

Майже побачили 1,20... Майже! Як і біткоін майже 20... А золото тю-тю...
Сьогодні в Києві долар здав по 28,49, вчора міг по 28, 53...
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

:roll:
  vovan_prm написав:Пн 30 ноя, 2020 21:12
  AlexxK писал(а):
  AlexxK писал(а):

Район 1,19-1,20 является некоей “красной чертой”, при попадании цены в которую ее начинают отбрасывать вниз.


  prodigy писал(а):

на 10 минут взяли уровень 1,20 сейчас 1,9444

завтра важные новости, возможно еще вниз

Пара начала движение к 1.16.
Катализатор - заседание ЕЦБ 10 декабря, на котором объявят об увеличении QE

Строго говоря, сегодняшнее нисходящее движение пары на старте американской сессии, обусловлено не снижением евро, а ростом доллара.
Аналогичные резкие движения с 17-00 до 19-00 по Киеву отмечены во всех мажорных парах.
В отличии от евро кроссов, где яркой однонаправленной динамики замечено не было.


Добрый вечер! На чем бакс воспрянул (по евро 55 пипсов за час дал)?
Анонс захода на минфин Йеллен-животворящей?
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:приват на полочную кредитку предлагает увеличить с 50 тис до 75, хотя тоже ни одной просрочки никогда не было.


Мене просто втішили, що збільшили. Але зміни КЛ негативно впливають на кредитний рейтинг.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:17

  vitaliian написав:
  stryzhko написав:Криза наближається чи кредити нікому не потрібні, бо нічим віддавати?
За жовтень сукупна заборгованість домашніх господарств по кредитам скоротилася на 13,93 млрд грн (на 6,5%), впавши одразу до 1,5-річного мінімуму – до ₴201,50 млрд.

Банки сильно режут лимиты, знакомому госслужащему с официальной зарплатой тас отказал даже в 1000 грн лимита, жалуются что приват режет лимиты тем кто 10 лет до этого платил исправно без просрочек. Пандемия, сегодня кредитор исправно платит, а завтра умер. Наверное такая позиция...

ПУМБ буквально вот упрашивает прийти получить кредитку с лимитом 50 т.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:Добрый вечер! На чем бакс воспрянул (по евро 55 пипсов за час дал)?
Анонс захода на минфин Йеллен-животворящей?


Думаю все гораздо прозаичнее...
За время американских праздников, на европейских и азиатских рынках, доллар продавили достаточно низко. А в понедельник, придя на работу, многие американские трейдеры нашли цену привлекательной для покупок.
По сути пока что, цена всего лишь стремиться к закрытию среды.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав:
  stryzhko написав:Криза наближається чи кредити нікому не потрібні, бо нічим віддавати?
За жовтень сукупна заборгованість домашніх господарств по кредитам скоротилася на 13,93 млрд грн (на 6,5%), впавши одразу до 1,5-річного мінімуму – до ₴201,50 млрд.

Банки сильно режут лимиты, знакомому госслужащему с официальной зарплатой тас отказал даже в 1000 грн лимита, жалуются что приват режет лимиты тем кто 10 лет до этого платил исправно без просрочек. Пандемия, сегодня кредитор исправно платит, а завтра умер. Наверное такая позиция...
У меня с точностью наоборот, два банка предлагают кредитки, один 100к налил без вопросов, никто не снижал лимиты
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:50

Валюты будет меньше

Украина экспортировала 68% пшеницы, предусмотренной в Меморандуме
Сегодня, 16:45 59
С начала 2020/21 МГ по состоянию на 30 ноября 2020 г. экспорт зерновых из Украины достиг 21,32 млн т.

Об этом свидетельствуют данные «Информационно-аналитического портала АПК Украины».

Экспорт зерновых в этом сезоне на 3,49 млн т или ▼14% ниже результата за аналогичный период прошлого маркетингового года (24,27 млн т).

На отчетную дату в разрезе зерновых культур из Украины экспортировано:

пшеницы — 11,88 млн т (на ▼1,59 млн т или 12% ниже аналогичного периода 2019/20 МГ);
ячменя — 3,71 млн т (▲210 тыс. т или 6%);
ржи — 1,7 тыс. т (▼3,3 тыс. т, 66%);
кукурузы — 5,38 млн т (▼2,15 млн т, 29%).
Таким образом, из Украины уже экспортировано 68% объема пшеницы, согласно приложению к зерновому Меморандуму (предельный объем экспорта пшеницы составил 17,5 млн т).


За 5 месяцев мы уже продали 68% пшеницы.

Ячменя в 2019-м году собрали 9 мио тонн, а экспортировали 5.1 мио тонн.
В этом году собрали почти 7.8 мио тонн ячменя, экспортировать можно примерно менее 4 мио тонн.
Это значит что весь свободный ячмень мы уже гахнули на экспорт.
Кукурузы урожай был 35, продали на экспорт более 30 мио тонн, в этом году урожай примерно на уровне 28 мио тонн, продать можно 23 мио тонн.
Выходит с одной кукурузой нормально по экспорту, всё остальное мы активно вывозим, пшеницу вывезем всю ещё к марту, ячмень уже всё, надежда только на подсолнечник и кукурузу.
Так что с курсом может быть всё что угодно весной, посевная будет давить, но мы очень активно экспортировали, будет провал с валютными поступлениями весной и аж до нового урожая.
Помните качели 2019-го? Тогда тоже к концу маркетингового года были проблемы, до нового урожая 2021 будут точно провал в поступлениях валюты.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 23:03

  vovan_prm написав:
  matroSkin написав:Добрый вечер! На чем бакс воспрянул (по евро 55 пипсов за час дал)?
Анонс захода на минфин Йеллен-животворящей?


Думаю все гораздо прозаичнее...
За время американских праздников, на европейских и азиатских рынках, доллар продавили достаточно низко. А в понедельник, придя на работу, многие американские трейдеры нашли цену привлекательной для покупок.
По сути пока что, цена всего лишь стремиться к закрытию среды.


А они 2 дня гуляли? Вроде, в Пт. НЙ биржа работала, короткий день.
пока на 1.19 смотрит. коридор 1.16-1.20 остается в силе?
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