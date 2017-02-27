Район 1,19-1,20 является некоей “красной чертой”, при попадании цены в которую ее начинают отбрасывать вниз.
prodigy писал(а):
на 10 минут взяли уровень 1,20 сейчас 1,9444
завтра важные новости, возможно еще вниз
Пара начала движение к 1.16. Катализатор - заседание ЕЦБ 10 декабря, на котором объявят об увеличении QE
Строго говоря, сегодняшнее нисходящее движение пары на старте американской сессии, обусловлено не снижением евро, а ростом доллара. Аналогичные резкие движения с 17-00 до 19-00 по Киеву отмечены во всех мажорных парах. В отличии от евро кроссов, где яркой однонаправленной динамики замечено не было.
Добрый вечер! На чем бакс воспрянул (по евро 55 пипсов за час дал)? Анонс захода на минфин Йеллен-животворящей?
stryzhko написав:Криза наближається чи кредити нікому не потрібні, бо нічим віддавати?
За жовтень сукупна заборгованість домашніх господарств по кредитам скоротилася на 13,93 млрд грн (на 6,5%), впавши одразу до 1,5-річного мінімуму – до ₴201,50 млрд.
Банки сильно режут лимиты, знакомому госслужащему с официальной зарплатой тас отказал даже в 1000 грн лимита, жалуются что приват режет лимиты тем кто 10 лет до этого платил исправно без просрочек. Пандемия, сегодня кредитор исправно платит, а завтра умер. Наверное такая позиция...
ПУМБ буквально вот упрашивает прийти получить кредитку с лимитом 50 т.
matroSkin написав:Добрый вечер! На чем бакс воспрянул (по евро 55 пипсов за час дал)? Анонс захода на минфин Йеллен-животворящей?
Думаю все гораздо прозаичнее... За время американских праздников, на европейских и азиатских рынках, доллар продавили достаточно низко. А в понедельник, придя на работу, многие американские трейдеры нашли цену привлекательной для покупок. По сути пока что, цена всего лишь стремиться к закрытию среды.
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
stryzhko написав:Криза наближається чи кредити нікому не потрібні, бо нічим віддавати?
За жовтень сукупна заборгованість домашніх господарств по кредитам скоротилася на 13,93 млрд грн (на 6,5%), впавши одразу до 1,5-річного мінімуму – до ₴201,50 млрд.
Банки сильно режут лимиты, знакомому госслужащему с официальной зарплатой тас отказал даже в 1000 грн лимита, жалуются что приват режет лимиты тем кто 10 лет до этого платил исправно без просрочек. Пандемия, сегодня кредитор исправно платит, а завтра умер. Наверное такая позиция...
У меня с точностью наоборот, два банка предлагают кредитки, один 100к налил без вопросов, никто не снижал лимиты
Украина экспортировала 68% пшеницы, предусмотренной в Меморандуме Сегодня, 16:45 59 С начала 2020/21 МГ по состоянию на 30 ноября 2020 г. экспорт зерновых из Украины достиг 21,32 млн т.
Об этом свидетельствуют данные «Информационно-аналитического портала АПК Украины».
Экспорт зерновых в этом сезоне на 3,49 млн т или ▼14% ниже результата за аналогичный период прошлого маркетингового года (24,27 млн т).
На отчетную дату в разрезе зерновых культур из Украины экспортировано:
пшеницы — 11,88 млн т (на ▼1,59 млн т или 12% ниже аналогичного периода 2019/20 МГ); ячменя — 3,71 млн т (▲210 тыс. т или 6%); ржи — 1,7 тыс. т (▼3,3 тыс. т, 66%); кукурузы — 5,38 млн т (▼2,15 млн т, 29%). Таким образом, из Украины уже экспортировано 68% объема пшеницы, согласно приложению к зерновому Меморандуму (предельный объем экспорта пшеницы составил 17,5 млн т).
За 5 месяцев мы уже продали 68% пшеницы.
Ячменя в 2019-м году собрали 9 мио тонн, а экспортировали 5.1 мио тонн. В этом году собрали почти 7.8 мио тонн ячменя, экспортировать можно примерно менее 4 мио тонн. Это значит что весь свободный ячмень мы уже гахнули на экспорт. Кукурузы урожай был 35, продали на экспорт более 30 мио тонн, в этом году урожай примерно на уровне 28 мио тонн, продать можно 23 мио тонн. Выходит с одной кукурузой нормально по экспорту, всё остальное мы активно вывозим, пшеницу вывезем всю ещё к марту, ячмень уже всё, надежда только на подсолнечник и кукурузу. Так что с курсом может быть всё что угодно весной, посевная будет давить, но мы очень активно экспортировали, будет провал с валютными поступлениями весной и аж до нового урожая. Помните качели 2019-го? Тогда тоже к концу маркетингового года были проблемы, до нового урожая 2021 будут точно провал в поступлениях валюты.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
matroSkin написав:Добрый вечер! На чем бакс воспрянул (по евро 55 пипсов за час дал)? Анонс захода на минфин Йеллен-животворящей?
Думаю все гораздо прозаичнее... За время американских праздников, на европейских и азиатских рынках, доллар продавили достаточно низко. А в понедельник, придя на работу, многие американские трейдеры нашли цену привлекательной для покупок. По сути пока что, цена всего лишь стремиться к закрытию среды.
А они 2 дня гуляли? Вроде, в Пт. НЙ биржа работала, короткий день. пока на 1.19 смотрит. коридор 1.16-1.20 остается в силе?