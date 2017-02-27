Додано: Пон 30 лис, 2020 22:50

Украина экспортировала 68% пшеницы, предусмотренной в Меморандуме

Сегодня, 16:45 59

С начала 2020/21 МГ по состоянию на 30 ноября 2020 г. экспорт зерновых из Украины достиг 21,32 млн т.



Об этом свидетельствуют данные «Информационно-аналитического портала АПК Украины».



Экспорт зерновых в этом сезоне на 3,49 млн т или ▼14% ниже результата за аналогичный период прошлого маркетингового года (24,27 млн т).



На отчетную дату в разрезе зерновых культур из Украины экспортировано:



пшеницы — 11,88 млн т (на ▼1,59 млн т или 12% ниже аналогичного периода 2019/20 МГ);

ячменя — 3,71 млн т (▲210 тыс. т или 6%);

ржи — 1,7 тыс. т (▼3,3 тыс. т, 66%);

кукурузы — 5,38 млн т (▼2,15 млн т, 29%).

Таким образом, из Украины уже экспортировано 68% объема пшеницы, согласно приложению к зерновому Меморандуму (предельный объем экспорта пшеницы составил 17,5 млн т).

За 5 месяцев мы уже продали 68% пшеницы.Ячменя в 2019-м году собрали 9 мио тонн, а экспортировали 5.1 мио тонн.В этом году собрали почти 7.8 мио тонн ячменя, экспортировать можно примерно менее 4 мио тонн.Это значит что весь свободный ячмень мы уже гахнули на экспорт.Кукурузы урожай был 35, продали на экспорт более 30 мио тонн, в этом году урожай примерно на уровне 28 мио тонн, продать можно 23 мио тонн.Выходит с одной кукурузой нормально по экспорту, всё остальное мы активно вывозим, пшеницу вывезем всю ещё к марту, ячмень уже всё, надежда только на подсолнечник и кукурузу.Так что с курсом может быть всё что угодно весной, посевная будет давить, но мы очень активно экспортировали, будет провал с валютными поступлениями весной и аж до нового урожая.Помните качели 2019-го? Тогда тоже к концу маркетингового года были проблемы, до нового урожая 2021 будут точно провал в поступлениях валюты.