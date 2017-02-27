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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6863686468656866

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 269
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
96
29,00-29,50
16%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 00:06

  Ой+ написав:
  Alex2007 написав:приват на полочную кредитку предлагает увеличить с 50 тис до 75, хотя тоже ни одной просрочки никогда не было.


Мене просто втішили, що збільшили. Але зміни КЛ негативно впливають на кредитний рейтинг.

Подскажите, а где этот кредитный рейтинг посмотреть? Так ради интереса.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 00:08

  BIGor написав:
  Ой+ написав:
  Alex2007 написав:приват на полочную кредитку предлагает увеличить с 50 тис до 75, хотя тоже ни одной просрочки никогда не было.


Мене просто втішили, що збільшили. Але зміни КЛ негативно впливають на кредитний рейтинг.

Подскажите, а где этот кредитный рейтинг посмотреть? Так ради интереса.


Застосунок від Українського бюро кредитних історій, так і називається "Кредитна історія"
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 00:15

  dir написав:
  jump написав:За словами нардепа, перевипуск єврооблігацій під гарантію США означає фінансування держбюджету України на пільгових умовах

Чем это поможет при таких делах?
https://news.finance.ua/ru/news/-/48312 ... nemu-dolgu


Мда... 2021 будет не скучным, особенно 1 квартал :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 00:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

BIGor написав:
  Faceless написав:У меня с точностью наоборот, два банка предлагают кредитки, один 100к налил без вопросов, никто не снижал лимиты

Обычно такое предлагают, если есть депозиты сумой +50% к предлагаемому.
В том случае нет, там не те условия, чтобы депо держать
Faceless
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  #<1 ... 6863686468656866
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