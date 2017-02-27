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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 гру, 2020 00:06
Ой+ написав: Alex2007 написав:
приват на полочную кредитку предлагает увеличить с 50 тис до 75, хотя тоже ни одной просрочки никогда не было.
Мене просто втішили, що збільшили. Але зміни КЛ негативно впливають на кредитний рейтинг.
Подскажите, а где этот кредитный рейтинг посмотреть? Так ради интереса.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 00:08
BIGor написав: Ой+ написав: Alex2007 написав:
приват на полочную кредитку предлагает увеличить с 50 тис до 75, хотя тоже ни одной просрочки никогда не было.
Мене просто втішили, що збільшили. Але зміни КЛ негативно впливають на кредитний рейтинг.
Подскажите, а где этот кредитный рейтинг посмотреть? Так ради интереса.
Застосунок від Українського бюро кредитних історій, так і називається "Кредитна історія"
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Додано: Вів 01 гру, 2020 00:17
BIGor написав: Faceless написав:
У меня с точностью наоборот, два банка предлагают кредитки, один 100к налил без вопросов, никто не снижал лимиты
Обычно такое предлагают, если есть депозиты сумой +50% к предлагаемому.
В том случае нет, там не те условия, чтобы депо держать
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