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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 гру, 2020 00:06
Ой+ написав: Alex2007 написав:
приват на полочную кредитку предлагает увеличить с 50 тис до 75, хотя тоже ни одной просрочки никогда не было.
Мене просто втішили, що збільшили. Але зміни КЛ негативно впливають на кредитний рейтинг.
Подскажите, а где этот кредитный рейтинг посмотреть? Так ради интереса.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 00:08
BIGor написав: Ой+ написав: Alex2007 написав:
приват на полочную кредитку предлагает увеличить с 50 тис до 75, хотя тоже ни одной просрочки никогда не было.
Мене просто втішили, що збільшили. Але зміни КЛ негативно впливають на кредитний рейтинг.
Подскажите, а где этот кредитный рейтинг посмотреть? Так ради интереса.
Застосунок від Українського бюро кредитних історій, так і називається "Кредитна історія"
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Alex2007
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Додано: Вів 01 гру, 2020 00:17
BIGor написав: Faceless написав:
У меня с точностью наоборот, два банка предлагают кредитки, один 100к налил без вопросов, никто не снижал лимиты
Обычно такое предлагают, если есть депозиты сумой +50% к предлагаемому.
В том случае нет, там не те условия, чтобы депо держать
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Додано: Вів 01 гру, 2020 06:48
vovan_prm написав: matroSkin написав:
Добрый вечер! На чем бакс воспрянул (по евро 55 пипсов за час дал)?
Анонс захода на минфин Йеллен-животворящей?
Думаю все гораздо прозаичнее...
За время американских праздников, на европейских и азиатских рынках, доллар продавили достаточно низко. А в понедельник, придя на работу, многие американские трейдеры нашли цену привлекательной для покупок.
По сути пока что, цена всего лишь стремиться к закрытию среды.
На прошлой неделе прошли крупнейшие в истории аукционы по размещению долга Казначейства США. В целом можно предполагать, что ближайшие месяца два Казначейство активно использует для того, чтобы привлечь как можно больше долга, в первую очередь длинного.
А в американский долг не будут вкладываться, если он не будет демонстрировать стабильность, а доллар – не будет привлекательным, т.е. дорогим.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 08:00
1700 Глава ФРС Джером Пауэлл выступит в Конгрессе на тему экономики и монетарной политики. Тезисы его выступления будут опубликованы до его появления в Капитолии
1900 Выступление главы ЕЦБ К. Лагард.
Заявления Лагард на тему текущего курса монетарной политики и ее дальнейших перспектив могут оказывать краткосрочное влияние на динамику евро.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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