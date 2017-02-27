Подскажите, а где этот кредитный рейтинг посмотреть? Так ради интереса.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 гру, 2020 00:06
Подскажите, а где этот кредитный рейтинг посмотреть? Так ради интереса.
Додано: Вів 01 гру, 2020 00:08
Застосунок від Українського бюро кредитних історій, так і називається "Кредитна історія"
Додано: Вів 01 гру, 2020 00:15
Мда... 2021 будет не скучным, особенно 1 квартал
Додано: Вів 01 гру, 2020 00:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 01 гру, 2020 06:48
Три зеленых свистка вверх
На прошлой неделе прошли крупнейшие в истории аукционы по размещению долга Казначейства США. В целом можно предполагать, что ближайшие месяца два Казначейство активно использует для того, чтобы привлечь как можно больше долга, в первую очередь длинного.
А в американский долг не будут вкладываться, если он не будет демонстрировать стабильность, а доллар – не будет привлекательным, т.е. дорогим.
Додано: Вів 01 гру, 2020 08:00
1700 Глава ФРС Джером Пауэлл выступит в Конгрессе на тему экономики и монетарной политики. Тезисы его выступления будут опубликованы до его появления в Капитолии
1900 Выступление главы ЕЦБ К. Лагард.
Заявления Лагард на тему текущего курса монетарной политики и ее дальнейших перспектив могут оказывать краткосрочное влияние на динамику евро.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|