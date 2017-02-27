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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6865686668676868>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 269
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
96
29,00-29,50
16%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:57

  tobias написав:Продаєте дорогий євро, купуєте долари?
Національний банк, підприємства та банки за IV квартал 2020 року мають виплатити 5,834 млрд доларів...
2,329 млрд грн нерезидентам, які володіють українськими ОВДП

Цим можна зразу не платити, це "свої олігахи". :mrgreen:

а яким боком "комерція" ?
ще би "піджачників" з митниці порахували із їх закупами в Бєдронці.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

что по перспективам украинской экономики в ближайший год? они есть? перспективы?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:А они 2 дня гуляли? Вроде, в Пт. НЙ биржа работала, короткий день.

День благодарения в США принято гулять 4 дня. Собственно так и возникла "блэк фрайдей". Хотя официально, насколько мне известно, пятница не выходной. Биржа работала, торговать некому.
  matroSkin написав:пока на 1.19 смотрит. коридор 1.16-1.20 остается в силе?

Могу только сказать, что если сумеет закрепиться выше 1,1975, следующей целью будет 1,2075
Востаннє редагувалось vovan_prm в Вів 01 гру, 2020 10:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  AlexxK написав:На прошлой неделе прошли крупнейшие в истории аукционы по размещению долга Казначейства США. В целом можно предполагать, что ближайшие месяца два Казначейство активно использует для того, чтобы привлечь как можно больше долга, в первую очередь длинного.
А в американский долг не будут вкладываться, если он не будет демонстрировать стабильность, а доллар – не будет привлекательным, т.е. дорогим.

Похоже на почерк Михеева :-)
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kharkov_val написав:что по перспективам украинской экономики в ближайший год? они есть? перспективы?

Перспективы есть всегда.
Но в нашем случае они не радуют.
Цугцванг.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:21

  tobias написав:
  somilitark написав:
  tobias написав:Продаєте дорогий євро, купуєте долари?

Абижаете!
Грндепо на 3 года, дело верняк :mrgreen:

нИЗЬКА дохідність! Якщо влітку буде 27, то це лише 5% на курсовій різниці до 6-8% річних.
Якщо 24 гривні за долар в 2023, то є сенс. 16%, але ті самі 5% річних.

Ого какие у вас запросы.
Думаю 3% в валюте выловить за год это хорошая история, главное не влететь,а тут як мэд, то сразу вуликом :shock:
Думаю сегодня тоже боковик по валюте, не вниз, но и не дороже.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Думаю сегодня тоже боковик по валюте, не вниз, но и не дороже.

пока с утра растем на нале

28.43-28.46/28.52-28.55
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:05

  matroSkin написав::roll:
  vovan_prm написав:Пн 30 ноя, 2020 21:12
  AlexxK писал(а):
  AlexxK писал(а):

Район 1,19-1,20 является некоей “красной чертой”, при попадании цены в которую ее начинают отбрасывать вниз.


  prodigy писал(а):

на 10 минут взяли уровень 1,20 сейчас 1,9444

завтра важные новости, возможно еще вниз

Пара начала движение к 1.16.
Катализатор - заседание ЕЦБ 10 декабря, на котором объявят об увеличении QE

Строго говоря, сегодняшнее нисходящее движение пары на старте американской сессии, обусловлено не снижением евро, а ростом доллара.
Аналогичные резкие движения с 17-00 до 19-00 по Киеву отмечены во всех мажорных парах.
В отличии от евро кроссов, где яркой однонаправленной динамики замечено не было.


Добрый вечер! На чем бакс воспрянул (по евро 55 пипсов за час дал)?
Анонс захода на минфин Йеллен-животворящей?


Так це Пауел сказав, що в зв'язку зі збільшенням кількості захворювань наступні кілька місяців можуть бути складними. І форексні олені ринулись купляти долар :) Сьогодні отямились і долар падає
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Похоже не хочет доллар дорожать. Никому сейчас особо не нужен, народ гривней запасается.
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  somilitark написав:Думаю сегодня тоже боковик по валюте, не вниз, но и не дороже.


Да нет, боковик был вчера. Сегодня растем: на межбанке уже 28,555/28,57.
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