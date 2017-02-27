AlexxK написав:На прошлой неделе прошли крупнейшие в истории аукционы по размещению долга Казначейства США. В целом можно предполагать, что ближайшие месяца два Казначейство активно использует для того, чтобы привлечь как можно больше долга, в первую очередь длинного. А в американский долг не будут вкладываться, если он не будет демонстрировать стабильность, а доллар – не будет привлекательным, т.е. дорогим.
Похоже на почерк Михеева
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Район 1,19-1,20 является некоей “красной чертой”, при попадании цены в которую ее начинают отбрасывать вниз.
prodigy писал(а):
на 10 минут взяли уровень 1,20 сейчас 1,9444
завтра важные новости, возможно еще вниз
Пара начала движение к 1.16. Катализатор - заседание ЕЦБ 10 декабря, на котором объявят об увеличении QE
Строго говоря, сегодняшнее нисходящее движение пары на старте американской сессии, обусловлено не снижением евро, а ростом доллара. Аналогичные резкие движения с 17-00 до 19-00 по Киеву отмечены во всех мажорных парах. В отличии от евро кроссов, где яркой однонаправленной динамики замечено не было.
Добрый вечер! На чем бакс воспрянул (по евро 55 пипсов за час дал)? Анонс захода на минфин Йеллен-животворящей?
Так це Пауел сказав, що в зв'язку зі збільшенням кількості захворювань наступні кілька місяців можуть бути складними. І форексні олені ринулись купляти долар Сьогодні отямились і долар падає