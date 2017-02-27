В дикой природе форекса век оленя весьма короток. Выживают только хищники.
Это вам не заповедная пара доллар/гривня.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 гру, 2020 11:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В дикой природе форекса век оленя весьма короток. Выживают только хищники.
Это вам не заповедная пара доллар/гривня.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Вів 01 гру, 2020 11:27
Додано: Вів 01 гру, 2020 11:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
2855 покупаем
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Вів 01 гру, 2020 11:37
Думаю на сей момент ещё копейку две накинули.
Простите меня, я не угадал.
Быки сегодня начинают и выигрывают
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 01 гру, 2020 11:39
Похоже на молитву из церкви Диего Армандо Марадонны
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 01 гру, 2020 11:47
Не все так страшно як здається на перший погляд. Бізнес вже давно привик, що у нас просто не буває. Повірте, в кінцевому випадку все-одно найбільше втратять пересічні.
Як би не було, ми сировинна економіка у шикарному географічному розташуванні. І тісно зав'язані на зовнішній світ. КОВІД фактично зробив послугу світовій економіці, бо всі і так чекали кризи. Єдине турбує, що не обвалилась американська фонда. Вона тільки перерозподілила ресурси із виробничого сектору в ІТ. тому як тільки світ почне відновлюватись після вірусу, то ми відразу отримаємо від цього вигоди, адже наші робочі ресурси та зерно будуть потрібні. Та й перемога Байдена додає оптимізму.
Франківськ 28,43/28,50-53
UPD. От, не я один так думаю.
Востаннє редагувалось Realist в Вів 01 гру, 2020 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 01 гру, 2020 11:51
За останній тиждень неоплачені фінансові зобов’язання казначейства зросли на понад 5 мільярдів та становлять майже 15 мільярдів.
Про це повідомляє ексзаступник Міністра економіки Павло Кухта.
"Станом на сьогодні, наявні неоплачені фінансові зобов'язання Казначейства становлять майже 15 млрд. З них 6,5 млрд - по захищених статтях видатків, 8,5 млрд - по незахищених статтях", - пише Кухта.
Минулого тижня неоплачених зобов’язань було на 9,4 мільярда, до того - 7 мільярдів.
Він також зазначає, що "наприкінці 2019 року, коли теж були проблеми з бюджетом, тижневий показник неоплачених зобов’язань не перевищував 5,2 мільярда", цьогоріч лише двічі показник наближався до 6 мільярдів.
За словами експерта всередині органів влади також є скарги щодо несплати по рахунках, зокрема відрядженнях та лікарняних.
Пом’якшення ситуації Кухта бачить у залученні коштів: "Зрозуміло, що єдиний нормальний вихід - швидко виконати умови МВФ та залучити кошти у вигляді запозичень. Це, принаймні, знизило б масштаб бюджетної кризи та дозволило б без проблем профінансувати програму підтримки економіки під час локдауну, який вже почали анонсувати".
Додано: Вів 01 гру, 2020 12:07
Минулого місяця українці придбали і зареєстрували 7,1 тис. нових легкових авто. В результаті у річному вираженні цей сегмент автомобільного ринку зменшився майже на 17%, повідомляє Укравтопром. Відносно попереднього місяця (жовтня) попит на нові автомобілі впав на 16 відсотків.
Додано: Вів 01 гру, 2020 12:10
Населення не знає куди дівати гроші.
Востаннє редагувалось stryzhko в Вів 01 гру, 2020 12:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 гру, 2020 12:15
Під грушею з Нового року
Вітаюсь совсіма!
2020__Зараз_Відсоток
0,3800 0,3750 -1,32(-5,26+3,94) RUB 1
гривня______11,3469(10,6013+0,7456) % чистий прибуток по депозитах з початку року
23,800 28,490 19,7(20,0-0,3) USD 4
30,900 37,800 22,3(18,6+3,7) GBP 3
16,495 20,375 23,5(17,5+6,0) AUD 2
26,550 34,075 28,3(25,1+3,2) EUR 5
24,250 31,300 29,1(27,4+1,7) CHF 6
1157,5 1652,5 42,8(49,9−7,1) XAU 7
Перша колонка курс на початок 2020, друга - курс на 01.12.2020 початок дня, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки
По року, тільки рублю гірше. За місяць відносно гривні втратили тільки золото і доляр (захисні активи). Більше всіх втратило золото, хоча воно по року подорожчало найбільше за всіх. Сама гривня втратила відносно рубля, фунта, австралійця, євро і франка. Більше всіх здобув австралієць. Сировинні активи непогано виграли.
Цікаво:
Такі так - доляр втратив, а ось швейцарський франк, хоч і захисний, та він підріс.
Порахуємо свій прибуток/втрати гривні через кошик! Золото падає, продав за доляри 3%, і трохи самого доляра за гривні 1%. Маємо:
XAU - 25%; CHF - 4%; USD - 22,5%; EUR - 10%;
AUD - 0%;GBP — 4%; UAH - 34,5%; RUB — 0%.
Зміна за місяць маємо:
(25*(−7,1)+4*1,7+22,5*(-0,3)+10*3,2+0*6,0+4*3,7+34,5*0,7456+0*3,94)/100 = −1,0493%(+0,5934%)
Втратили.
На сьогодні, з початку року маємо:
(25*42,8+4*29,1+22,5*19,7+10*28,3+0*23,5+4*22,3+34,5*11,3469+0*(-1,32))/100 = 23,9332(+25,9734%)
Втратили 2%.
Якщо привести до року, маємо 23,9332/11*12= 26,11%(31,17%), на 4 сходинці знизу десь лепше австралійця, та гірше за євро.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 01 гру, 2020 12:28, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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