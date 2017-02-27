Додано: Вів 01 гру, 2020 12:24

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

01.12.2020..................28,5565

Доллар прибавил 6 копеек.

Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Вопреки традициям, сначала выросли на полкопейки и только потом сели пить кофе. После этого начали уверенно расти. За час выросли на 5 копеек, сузив на излете роста спред до 1.5 копеек. К 11-30 устали и остановились.

Индекс доллара, изрядно выросший ночью, к началу нашей сессии откатился обратно и сейчас болтается в районе вчерашних значений. Наш рост сегодня только наш.

Справочный курс встретили котировками 28.5600 - 28.5750, что на 5.5 копеек выше уровня открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах снизились. Снижение произошло за счет роста объема суточных сертификатов и, в меньшей мере, доходов казначейства. Противостояла тенденции только инкассация.



В пятницу объем валютного рынка вырос с 311.1 до внушительных 507.2 млн. Это не типично для пятницы, однако сказался неудобный режим валютирования в четверг. Интересно наблюдать за реакцией рынка на заведомо известные возмущающие факторы. В прошлый раз операции со дня выходного в США были перенесены, в основном, на предыдущий день, а в этот раз - на следующий. Все хотят всех перехитрить, но все равно сбиваются в стаю, действуя одинаково. Обороты чистые. Клиентские обороты также выросли, спрос вырос в большей степени, увеличив отрыв от предложения до очень существенного. Рынок с этим перекосом справился сам.