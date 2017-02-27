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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6866686768686869

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 270
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
96
29,00-29,50
16%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:19

  stryzhko написав:Населення не знаю куди дівати гроші.
Переказні депозити домашніх господарств перевищили суму строкових вкладів – вперше.

https://ucap.io/obsyag-perekaznyh-depoz ... fografika/
Зображення

На строкових депозитах із оподаткуванням та мізерними відсотками тримати не має дурних. А дома - ще ризикованіше. От і маємо результат. Рано чи пізно (коли або якщо інфляція істотно почне з'їдати ці гроші) вони можуть "зійти лавиною". Але до того часу їх (гроші) все ще можна зв'язати або запустити в економіку.
Всі оці прогнози про курс 35-40 можуть стати реальністю якщо продовжувати керувати країною в такому ж дусі ще рік-півтора.

UPD. Як бачимо, люди не спішать конвертувати депозитну гривню у валюту і залишають її на поточних та карткових рахунках. Таке враження, що готуються її витрачати в час локдауну та новорічних свят або вірять, що весною буде все ж таки дешевше 27 грн/дол.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:24

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
01.12.2020..................28,5565
Доллар прибавил 6 копеек.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Вопреки традициям, сначала выросли на полкопейки и только потом сели пить кофе. После этого начали уверенно расти. За час выросли на 5 копеек, сузив на излете роста спред до 1.5 копеек. К 11-30 устали и остановились.
Индекс доллара, изрядно выросший ночью, к началу нашей сессии откатился обратно и сейчас болтается в районе вчерашних значений. Наш рост сегодня только наш.
Справочный курс встретили котировками 28.5600 - 28.5750, что на 5.5 копеек выше уровня открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах снизились. Снижение произошло за счет роста объема суточных сертификатов и, в меньшей мере, доходов казначейства. Противостояла тенденции только инкассация.

В пятницу объем валютного рынка вырос с 311.1 до внушительных 507.2 млн. Это не типично для пятницы, однако сказался неудобный режим валютирования в четверг. Интересно наблюдать за реакцией рынка на заведомо известные возмущающие факторы. В прошлый раз операции со дня выходного в США были перенесены, в основном, на предыдущий день, а в этот раз - на следующий. Все хотят всех перехитрить, но все равно сбиваются в стаю, действуя одинаково. Обороты чистые. Клиентские обороты также выросли, спрос вырос в большей степени, увеличив отрыв от предложения до очень существенного. Рынок с этим перекосом справился сам.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:На строкових депозитах із оподаткуванням та мізерними відсотками тримати не має дурних. А дома - ще ризикованіше.


Строкові декілька років назад давали в декілька разів вищу дохідність ніж поточні. Зараз різниця мізерна, в деяких банках на поточний дають більше ніж на строковий (з обмеженням суми, але для більшості вкладів і вона вище середнього в Україні). Тому і сенсу триматись за строковий мало. А ще девальвація вища за % ставку і як зазавичай мутні перспективи.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

гривноиды, где там ваша гривна по 24, а? где, я вас спрашиваю?
barabass
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:37

  barabass написав:гривноиды, где там ваша гривна по 24, а? где, я вас спрашиваю?

еще не октябрь 23го
ждем
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:43

  barabass написав:гривноиды, где там ваша гривна по 24, а? где, я вас спрашиваю?
в прошлом году осталась...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:49

  Zebra написав:28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь

Итоги подведем:
Октябрь - мимо
Ноябрь - мимо
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:50

  Faceless написав:
  Zebra написав:28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь

Итоги подведем:
Октябрь - мимо
Ноябрь - мимо

Вообще то я приводил целые числа, и октябрь закончился на 28.50+, округление даст 29.

С ноябрем не получилось, наверстается в декабре.

Не важны точные сроки, важно понимать куда дует ветер.
Zebra
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