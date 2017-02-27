На строкових депозитах із оподаткуванням та мізерними відсотками тримати не має дурних. А дома - ще ризикованіше. От і маємо результат. Рано чи пізно (коли або якщо інфляція істотно почне з'їдати ці гроші) вони можуть "зійти лавиною". Але до того часу їх (гроші) все ще можна зв'язати або запустити в економіку. Всі оці прогнози про курс 35-40 можуть стати реальністю якщо продовжувати керувати країною в такому ж дусі ще рік-півтора.
UPD. Як бачимо, люди не спішать конвертувати депозитну гривню у валюту і залишають її на поточних та карткових рахунках. Таке враження, що готуються її витрачати в час локдауну та новорічних свят або вірять, що весною буде все ж таки дешевше 27 грн/дол.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 01.12.2020..................28,5565 Доллар прибавил 6 копеек. Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Вопреки традициям, сначала выросли на полкопейки и только потом сели пить кофе. После этого начали уверенно расти. За час выросли на 5 копеек, сузив на излете роста спред до 1.5 копеек. К 11-30 устали и остановились. Индекс доллара, изрядно выросший ночью, к началу нашей сессии откатился обратно и сейчас болтается в районе вчерашних значений. Наш рост сегодня только наш. Справочный курс встретили котировками 28.5600 - 28.5750, что на 5.5 копеек выше уровня открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах снизились. Снижение произошло за счет роста объема суточных сертификатов и, в меньшей мере, доходов казначейства. Противостояла тенденции только инкассация.
В пятницу объем валютного рынка вырос с 311.1 до внушительных 507.2 млн. Это не типично для пятницы, однако сказался неудобный режим валютирования в четверг. Интересно наблюдать за реакцией рынка на заведомо известные возмущающие факторы. В прошлый раз операции со дня выходного в США были перенесены, в основном, на предыдущий день, а в этот раз - на следующий. Все хотят всех перехитрить, но все равно сбиваются в стаю, действуя одинаково. Обороты чистые. Клиентские обороты также выросли, спрос вырос в большей степени, увеличив отрыв от предложения до очень существенного. Рынок с этим перекосом справился сам.
Realist написав:На строкових депозитах із оподаткуванням та мізерними відсотками тримати не має дурних. А дома - ще ризикованіше.
Строкові декілька років назад давали в декілька разів вищу дохідність ніж поточні. Зараз різниця мізерна, в деяких банках на поточний дають більше ніж на строковий (з обмеженням суми, але для більшості вкладів і вона вище середнього в Україні). Тому і сенсу триматись за строковий мало. А ще девальвація вища за % ставку і як зазавичай мутні перспективи.