Дефіцит зведеного платіжного балансу за 10 місяців становить $833 млн порівняно з профіцитом у розмірі $2,1 млрд за такий самий період у 2019 році. Про це йдеться у листопадовому Макроекономічному і монетарному огляді Національного банку.
Обсяг ОВДП у портфелі банків в листопаді зріс на 12,8 млрд грн (+2,9%), а за 11 місяців - на 123 млрд грн (+36,8%) до 457,2 млрд грн.
Похоже на то , что все депозиты уже скушал бюджет.
kharkov_val написав:что по перспективам украинской экономики в ближайший год? они есть? перспективы?
Не все так страшно як здається на перший погляд. Бізнес вже давно привик, що у нас просто не буває. Повірте, в кінцевому випадку все-одно найбільше втратять пересічні. Як би не було, ми сировинна економіка у шикарному географічному розташуванні. І тісно зав'язані на зовнішній світ. КОВІД фактично зробив послугу світовій економіці, бо всі і так чекали кризи. Єдине турбує, що не обвалилась американська фонда. Вона тільки перерозподілила ресурси із виробничого сектору в ІТ. тому як тільки світ почне відновлюватись після вірусу, то ми відразу отримаємо від цього вигоди, адже наші робочі ресурси та зерно будуть потрібні. Та й перемога Байдена додає оптимізму. Франківськ 28,43/28,50-53