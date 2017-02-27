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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6868686968706871>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 270
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
96
29,00-29,50
16%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:12

Дефіцит зведеного платіжного балансу за 10 місяців становить $833 млн порівняно з профіцитом у розмірі $2,1 млрд за такий самий період у 2019 році. Про це йдеться у листопадовому Макроекономічному і монетарному огляді Національного банку.

Обсяг ОВДП у портфелі банків в листопаді зріс на 12,8 млрд грн (+2,9%), а за 11 місяців - на 123 млрд грн (+36,8%) до 457,2 млрд грн.

Похоже на то , что все депозиты уже скушал бюджет. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:23

  Realist написав:
  kharkov_val написав:что по перспективам украинской экономики в ближайший год? они есть? перспективы?

Не все так страшно як здається на перший погляд. Бізнес вже давно привик, що у нас просто не буває. Повірте, в кінцевому випадку все-одно найбільше втратять пересічні.
Як би не було, ми сировинна економіка у шикарному географічному розташуванні. І тісно зав'язані на зовнішній світ. КОВІД фактично зробив послугу світовій економіці, бо всі і так чекали кризи. Єдине турбує, що не обвалилась американська фонда. Вона тільки перерозподілила ресурси із виробничого сектору в ІТ. тому як тільки світ почне відновлюватись після вірусу, то ми відразу отримаємо від цього вигоди, адже наші робочі ресурси та зерно будуть потрібні. Та й перемога Байдена додає оптимізму.
Франківськ 28,43/28,50-53

UPD. От, не я один так думаю. https://finance.liga.net/ekonomika/inte ... noz-42-vvp

Как бы на Донбассе не было обострения закроют кордоны
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:34

andrein так уже давно придумали схему: Рефинансирование - покупка банком ОВГЗ
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:37

  barabass написав:гривноиды, где там ваша гривна по 24, а? где, я вас спрашиваю?

Напевно там же, де і ваша по піісят ? :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:05

Фискализация отсрочена до 2022-го
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:12

В Харькове часть обменок поднялась до .55-.65, часть стоит .50-.60.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:40

  zРадио написав:Фискализация отсрочена до 2022-го

Чуть подробнее по законопроекту №4439-д который был принят) :lol: "З 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами – підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує обсягу доходу, що не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:
Виключено.

реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;
реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння"
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:44

  vitaliy_berdinskikh написав:В Харькове часть обменок поднялась до .55-.65, часть стоит .50-.60.

покупка или продажа?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:54

  Zebra написав:
  Faceless написав:
  Zebra написав:28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь

Итоги подведем:
Октябрь - мимо
Ноябрь - мимо

Вообще то я приводил целые числа, и октябрь закончился на 28.50+, округление даст 29.

С ноябрем не получилось, наверстается в декабре.

Не важны точные сроки, важно понимать куда дует ветер.


Лайфхак - если округлять с допуском 10+ гривен, то точность прогнозов будет получаться 99.9%

28.6 = от 18 до 39
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:57

  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:В Харькове часть обменок поднялась до .55-.65, часть стоит .50-.60.

покупка или продажа?

Вижу перемудрил.

Прошлую неделю обменки из моего списка наблюдения все как одна держали 28.50 покупка и 28.60 продажа.

Сегодня часть подвинулась до 28.55 покупка и 28.65 продажа
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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