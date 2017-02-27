Дефіцит зведеного платіжного балансу за 10 місяців становить $833 млн порівняно з профіцитом у розмірі $2,1 млрд за такий самий період у 2019 році. Про це йдеться у листопадовому Макроекономічному і монетарному огляді Національного банку.
Обсяг ОВДП у портфелі банків в листопаді зріс на 12,8 млрд грн (+2,9%), а за 11 місяців - на 123 млрд грн (+36,8%) до 457,2 млрд грн.
Похоже на то , что все депозиты уже скушал бюджет.
kharkov_val написав:что по перспективам украинской экономики в ближайший год? они есть? перспективы?
Не все так страшно як здається на перший погляд. Бізнес вже давно привик, що у нас просто не буває. Повірте, в кінцевому випадку все-одно найбільше втратять пересічні. Як би не було, ми сировинна економіка у шикарному географічному розташуванні. І тісно зав'язані на зовнішній світ. КОВІД фактично зробив послугу світовій економіці, бо всі і так чекали кризи. Єдине турбує, що не обвалилась американська фонда. Вона тільки перерозподілила ресурси із виробничого сектору в ІТ. тому як тільки світ почне відновлюватись після вірусу, то ми відразу отримаємо від цього вигоди, адже наші робочі ресурси та зерно будуть потрібні. Та й перемога Байдена додає оптимізму. Франківськ 28,43/28,50-53
Чуть подробнее по законопроекту №4439-д который был принят) "З 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами – підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує обсягу доходу, що не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють: Виключено.
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я; реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння"