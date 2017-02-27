RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6868686968706871

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 270
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
96
29,00-29,50
16%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:12

Середньорічна-зважена за 4 тижня.

  дядя Caша написав:
In memory of US

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 12498 на добу за 30 листопада :|

Тільки цифри за 4 тижня. Дінаміку можете порахувати самі :idea:

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0626
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0086
Повні оберти МБ за тиждень - 1927,9791
Середні оберти за тиждень - 385,5958
Середні оберти за рік - 61,2200
СередньоТижневе - 28,4384

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0043
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0053
Повні оберти МБ за тиждень - 1528,6146
Середні оберти за тиждень - 305,7229
Середні оберти за рік - 359,9450
СередньоТижневе - 28,1372

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0479
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0056
Повні оберти МБ за тиждень - 1611,7061
Середні оберти за тиждень - 322,3412
Середні оберти за рік - 359,0981
СередньоТижневе - 28,1951

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0226
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0059
Повні оберти МБ за тиждень - 1519,8582
Середні оберти за тиждень - 303,9716
Середні оберти за рік - 357,8838
СередньоТижневе - 28,4111

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,5565 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,8619 грн./дол. і це на 1,69 грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто середньорічна вигода при продажі доляра 6,31 відсотка.

Доляр все ще перекуплено на 1,69 гривні по показниках року!

Зображення

Якось мені було не до снаги радити купувати доляр на прикінці того року. Майже так мені ніяково і радити його продавати зараз. Та я раджу! По року він явно перекуплений!!! І ось Вам за 2 останніх роки малюночок:

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 01 гру, 2020 15:34, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1486
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2044 раз.
 
Профіль
2
2
10
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:22

  Captain Obvious написав:Лайфхак - если округлять с допуском 10+ гривен, то точность прогнозов будет получаться 99.9%

28.6 = от 18 до 39

В любом случае гривневЛОХенцев прокатят на вертеле, ибо в ДБР накупили новых Крузаков 200-ых.

Покупайте и складируйте печатаемую гривну дальше под смешные проценты, а то на Майбахи чиновникам не хватает.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9266
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1150 раз.
Подякували: 1608 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:28

  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:Лайфхак - если округлять с допуском 10+ гривен, то точность прогнозов будет получаться 99.9%

28.6 = от 18 до 39

В любом случае гривневЛОХенцев прокатят на вертеле, ибо в ДБР накупили новых Крузаков 200-ых.

Покупайте и складируйте печатаемую гривну дальше под смешные проценты, а то на Майбахи чиновникам не хватает.


як вже ж комусь підгорає :lol:
мантри щодня :lol:
jump
 
Повідомлень: 3417
З нами з: 18.08.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:30

Говорити що долар перегрітий і треба здавати -це повний брєд.
Кризис колосальний надворі ,а Ви рекомендуєте скидати.
Як колись писав великий квестор- ГЕТЬ З ГРИВНІ! :D



  s0v7a написав:
  дядя Caша написав:[b]
In memory of US


Якось мені було не до снаги радити купувати доляр на прикінці того року. Майже так мені ніяково і радити його продавати зараз. Та я раджу! По року він явно перекуплений!!! І ось Вам за 2 останніх роки малюночок:

Зображення


ВО

[/size]Хай щастить!
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
Повідомлень: 1386
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:38

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) обновила прогноз динамики мировой экономики. В 2020-м падение составит 4,2% (95,8% от ВВП 2019-го), в 2021-м - рост 4,2% (99,8% от ВВП 2019-го).

Восстановление и рост мирового ВВП в ближайшие годы будет обеспечивать в основном Китай и другие развивающие страны Азии.

ВВП США упает на 3,7% в 2020-м, восстановив бОльшую часть в 2021-м ростом на 3,2%.

А экономика Еврозоны обвалится на целых 7,5%. Восстановление до уровня 2019-го произойдет на ранее 2023-го - рост в 2021-м на 3,6%, в 2022-м на 3,3%.

Зображення

http://www.oecd.org/economic-outlook/december-2020/
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8555
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1588 раз.
Подякували: 3564 раз.
 
Профіль
10
5
3
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:41

  jump написав:як вже ж комусь підгорає :lol:
мантри щодня :lol:

не мантры, а мародерство и госизмена.
вместо ракетных комплексов Нептун покупаются Крузаки.
а гривневлошенец и рад - ему все равно кого содержать, свою армию или чужую
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9266
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1150 раз.
Подякували: 1608 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:45

  Ethereum написав:Говорити що долар перегрітий і треба здавати -це повний брєд.
Кризис колосальний надворі ,а Ви рекомендуєте скидати.
Як колись писав великий квестор- ГЕТЬ З ГРИВНІ! :D



Вітаю, Ethereum.

Так, хоч мені і не дуже по собі, як я казав раніше, та я раджу!
Ось тут можно побачити, що той доляр навіть в пройдешньому листопаді втратив по відношенню до грівни 0,3 відсотки. І якщо гривня не подобається, там же є кращі за доляр варіанти здобутку.

А ще з новоствореною вакціною кризис закінчується. З того ж посилання видно, що сировинні поперли, а захисні активи падають! Здається кризис лишився тільки у Вашій голові!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1486
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2044 раз.
 
Профіль
2
2
10
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:57

Профіцит платіжного балансу за січень-жовтень 2020 року становить понад 5 мільярдів доларів, лише за жовтень - 817 мільйонів.

Про це йдеться у даних НБУ.

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в жовтні становив 817 млн дол. США (у жовтні минулого року - 656 млн дол. США), з початку року - 5.1 млрд доларів (4.3% від ВВП). Для порівняння, минулоріч дефіцит був 6.2 млрд дол. США (5.0% від ВВП).

Експорт товарів за жовтень становить 4.2 млрд дол. США, це на 0,1% менше до жовтня 2019 року.

Скоротився експорт продовольчих товарів (-6,5%) та чорних та кольорових металів (-2,1%). Збільшився експорт мінеральних продуктів (+31%), деревини (+9,4%).

До країн ЄС експорт впав на 2.2 млрд дол. США, або 15.4%, а їхня частка у загальному експорті становить 33.4%.

Імпорт товарів за жовтень становить 4.7 млрд доларів, або на 19,6% менше до жовтня 2019 року.

Енергетичний імпорт скоротився в 2 рази. Зокрема, знизився імпорт продукції машинобудування на 17,9%, чорних та кольорових металів на 6,1%.

Україна у жовтні імпортувала на 11% більше продовольчих товарів, деревини та продукції з неї - на понад 26%.

Імпорт скоротився найбільше з Росії (в 1.6 раза) та країн ЄС (на 10.5%), проте питома вага країн ЄС збільшилася з 37.9% до 41.1%.

Профіцит торгівлі послугами зріс до 458 млн дол. США (у жовтні 2019 року – 208 млн дол. США).

Імпорт послуг у жовтні скоротився у 1.5 раза. Основним фактором НБУ називає скорочення витрат осіб, які подорожують за кордон, і короткострокових мігрантів (у 1.8 раза). Зменшився також імпорт транспортних послуг та інших ділових послуг у 1.4 раза кожен.

Експорт послуг у жовтні скоротився на 10.0% через скорочення у 6,5 раз витрат осіб, які подорожують Україною і транспортних послуг (на 14.3%). Експорт комп’ютерних послуг збільшився на 16.4%.

Чистий приплив за прямими іноземними інвестиціями оцінено всього у 9 млн дол. США, за жовтень минулоріч чистий приплив становив 256 млн дол. США. За 2020 рік приплив інвестицій становить 221 мільйон доларів проти 4,5 мільярда минулоріч.

Дефіцит зведеного платіжного балансу у жовтні-2020 становив 343 млн дол. США (у жовтні 2019 року – 109 млн дол. США).

Станом на 01 листопада 2020 року обсяг міжнародних резервів становив 26.1млрд дол.США, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 4.4 місяця.
jump
 
Повідомлень: 3417
З нами з: 18.08.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6868686968706871
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jump, spacemachine, yama і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2069, 2070, 2071
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20708 2675463
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 гру, 2020 15:41
Ruslan2453
Валютный рынок в мире 1 ... 728, 729, 730
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7299 1685666
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 гру, 2020 09:46
tobias
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 132498
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (3073)
01.12.2020 15:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.