дядя Caша написав: In memory of US Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших12498 на добу за 30 листопада Тільки цифри за 4 тижня. Дінаміку можете порахувати самі
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0626 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0086 Повні оберти МБ за тиждень - 1927,9791 Середні оберти за тиждень - 385,5958 Середні оберти за рік - 61,2200 СередньоТижневе - 28,4384
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0043 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0053 Повні оберти МБ за тиждень - 1528,6146 Середні оберти за тиждень - 305,7229 Середні оберти за рік - 359,9450 СередньоТижневе - 28,1372
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0479 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0056 Повні оберти МБ за тиждень - 1611,7061 Середні оберти за тиждень - 322,3412 Середні оберти за рік - 359,0981 СередньоТижневе - 28,1951
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0226 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0059 Повні оберти МБ за тиждень - 1519,8582 Середні оберти за тиждень - 303,9716 Середні оберти за рік - 357,8838 СередньоТижневе - 28,4111
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,5565 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,8619 грн./дол. і це на 1,69 грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто середньорічна вигода при продажі доляра 6,31 відсотка.
Доляр все ще перекуплено на 1,69 гривні по показниках року!
Якось мені було не до снаги радити купувати доляр на прикінці того року. Майже так мені ніяково і радити його продавати зараз. Та я раджу! По року він явно перекуплений!!! І ось Вам за 2 останніх роки малюночок:
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 01 гру, 2020 15:34, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Говорити що долар перегрітий і треба здавати -це повний брєд. Кризис колосальний надворі ,а Ви рекомендуєте скидати. Як колись писав великий квестор- ГЕТЬ З ГРИВНІ!
s0v7a написав:
дядя Caша написав:[b] In memory of US
Якось мені було не до снаги радити купувати доляр на прикінці того року. Майже так мені ніяково і радити його продавати зараз. Та я раджу! По року він явно перекуплений!!! І ось Вам за 2 останніх роки малюночок:
ВО
[/size]Хай щастить!
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Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) обновила прогноз динамики мировой экономики. В 2020-м падение составит 4,2% (95,8% от ВВП 2019-го), в 2021-м - рост 4,2% (99,8% от ВВП 2019-го).
Восстановление и рост мирового ВВП в ближайшие годы будет обеспечивать в основном Китай и другие развивающие страны Азии.
ВВП США упает на 3,7% в 2020-м, восстановив бОльшую часть в 2021-м ростом на 3,2%.
А экономика Еврозоны обвалится на целых 7,5%. Восстановление до уровня 2019-го произойдет на ранее 2023-го - рост в 2021-м на 3,6%, в 2022-м на 3,3%.
Ethereum написав:Говорити що долар перегрітий і треба здавати -це повний брєд. Кризис колосальний надворі ,а Ви рекомендуєте скидати. Як колись писав великий квестор- ГЕТЬ З ГРИВНІ!
Вітаю, Ethereum.
Так, хоч мені і не дуже по собі, як я казав раніше, та я раджу! Ось тут можно побачити, що той доляр навіть в пройдешньому листопаді втратив по відношенню до грівни 0,3 відсотки. І якщо гривня не подобається, там же є кращі за доляр варіанти здобутку.
А ще з новоствореною вакціною кризис закінчується. З того ж посилання видно, що сировинні поперли, а захисні активи падають! Здається кризис лишився тільки у Вашій голові!
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Профіцит платіжного балансу за січень-жовтень 2020 року становить понад 5 мільярдів доларів, лише за жовтень - 817 мільйонів.
Про це йдеться у даних НБУ.
Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в жовтні становив 817 млн дол. США (у жовтні минулого року - 656 млн дол. США), з початку року - 5.1 млрд доларів (4.3% від ВВП). Для порівняння, минулоріч дефіцит був 6.2 млрд дол. США (5.0% від ВВП).
Експорт товарів за жовтень становить 4.2 млрд дол. США, це на 0,1% менше до жовтня 2019 року.
Скоротився експорт продовольчих товарів (-6,5%) та чорних та кольорових металів (-2,1%). Збільшився експорт мінеральних продуктів (+31%), деревини (+9,4%).
До країн ЄС експорт впав на 2.2 млрд дол. США, або 15.4%, а їхня частка у загальному експорті становить 33.4%.
Імпорт товарів за жовтень становить 4.7 млрд доларів, або на 19,6% менше до жовтня 2019 року.
Енергетичний імпорт скоротився в 2 рази. Зокрема, знизився імпорт продукції машинобудування на 17,9%, чорних та кольорових металів на 6,1%.
Україна у жовтні імпортувала на 11% більше продовольчих товарів, деревини та продукції з неї - на понад 26%.
Імпорт скоротився найбільше з Росії (в 1.6 раза) та країн ЄС (на 10.5%), проте питома вага країн ЄС збільшилася з 37.9% до 41.1%.
Профіцит торгівлі послугами зріс до 458 млн дол. США (у жовтні 2019 року – 208 млн дол. США).
Імпорт послуг у жовтні скоротився у 1.5 раза. Основним фактором НБУ називає скорочення витрат осіб, які подорожують за кордон, і короткострокових мігрантів (у 1.8 раза). Зменшився також імпорт транспортних послуг та інших ділових послуг у 1.4 раза кожен.
Експорт послуг у жовтні скоротився на 10.0% через скорочення у 6,5 раз витрат осіб, які подорожують Україною і транспортних послуг (на 14.3%). Експорт комп’ютерних послуг збільшився на 16.4%.
Чистий приплив за прямими іноземними інвестиціями оцінено всього у 9 млн дол. США, за жовтень минулоріч чистий приплив становив 256 млн дол. США. За 2020 рік приплив інвестицій становить 221 мільйон доларів проти 4,5 мільярда минулоріч.
Дефіцит зведеного платіжного балансу у жовтні-2020 становив 343 млн дол. США (у жовтні 2019 року – 109 млн дол. США).
Станом на 01 листопада 2020 року обсяг міжнародних резервів становив 26.1млрд дол.США, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 4.4 місяця.