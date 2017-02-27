Додано: Вів 01 гру, 2020 15:57

Профіцит платіжного балансу за січень-жовтень 2020 року становить понад 5 мільярдів доларів, лише за жовтень - 817 мільйонів.



Про це йдеться у даних НБУ.



Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в жовтні становив 817 млн дол. США (у жовтні минулого року - 656 млн дол. США), з початку року - 5.1 млрд доларів (4.3% від ВВП). Для порівняння, минулоріч дефіцит був 6.2 млрд дол. США (5.0% від ВВП).



Експорт товарів за жовтень становить 4.2 млрд дол. США, це на 0,1% менше до жовтня 2019 року.



Скоротився експорт продовольчих товарів (-6,5%) та чорних та кольорових металів (-2,1%). Збільшився експорт мінеральних продуктів (+31%), деревини (+9,4%).



До країн ЄС експорт впав на 2.2 млрд дол. США, або 15.4%, а їхня частка у загальному експорті становить 33.4%.



Імпорт товарів за жовтень становить 4.7 млрд доларів, або на 19,6% менше до жовтня 2019 року.



Енергетичний імпорт скоротився в 2 рази. Зокрема, знизився імпорт продукції машинобудування на 17,9%, чорних та кольорових металів на 6,1%.



Україна у жовтні імпортувала на 11% більше продовольчих товарів, деревини та продукції з неї - на понад 26%.



Імпорт скоротився найбільше з Росії (в 1.6 раза) та країн ЄС (на 10.5%), проте питома вага країн ЄС збільшилася з 37.9% до 41.1%.



Профіцит торгівлі послугами зріс до 458 млн дол. США (у жовтні 2019 року – 208 млн дол. США).



Імпорт послуг у жовтні скоротився у 1.5 раза. Основним фактором НБУ називає скорочення витрат осіб, які подорожують за кордон, і короткострокових мігрантів (у 1.8 раза). Зменшився також імпорт транспортних послуг та інших ділових послуг у 1.4 раза кожен.



Експорт послуг у жовтні скоротився на 10.0% через скорочення у 6,5 раз витрат осіб, які подорожують Україною і транспортних послуг (на 14.3%). Експорт комп’ютерних послуг збільшився на 16.4%.



Чистий приплив за прямими іноземними інвестиціями оцінено всього у 9 млн дол. США, за жовтень минулоріч чистий приплив становив 256 млн дол. США. За 2020 рік приплив інвестицій становить 221 мільйон доларів проти 4,5 мільярда минулоріч.



Дефіцит зведеного платіжного балансу у жовтні-2020 становив 343 млн дол. США (у жовтні 2019 року – 109 млн дол. США).



Станом на 01 листопада 2020 року обсяг міжнародних резервів становив 26.1млрд дол.США, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 4.4 місяця.