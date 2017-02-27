дядя Caша написав: In memory of US Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших12498 на добу за 30 листопада Тільки цифри за 4 тижня. Дінаміку можете порахувати самі
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0626 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0086 Повні оберти МБ за тиждень - 1927,9791 Середні оберти за тиждень - 385,5958 Середні оберти за рік - 61,2200 СередньоТижневе - 28,4384
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0043 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0053 Повні оберти МБ за тиждень - 1528,6146 Середні оберти за тиждень - 305,7229 Середні оберти за рік - 359,9450 СередньоТижневе - 28,1372
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0479 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0056 Повні оберти МБ за тиждень - 1611,7061 Середні оберти за тиждень - 322,3412 Середні оберти за рік - 359,0981 СередньоТижневе - 28,1951
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0226 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0059 Повні оберти МБ за тиждень - 1519,8582 Середні оберти за тиждень - 303,9716 Середні оберти за рік - 357,8838 СередньоТижневе - 28,4111
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,5565 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,8619 грн./дол. і це на 1,69 грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто середньорічна вигода при продажі доляра 6,31 відсотка.
Доляр все ще перекуплено на 1,69 гривні по показниках року!
Якось мені було не до снаги радити купувати доляр на прикінці того року. Майже так мені ніяково і радити його продавати зараз. Та я раджу! По року він явно перекуплений!!! І ось Вам за 2 останніх роки малюночок:
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 01 гру, 2020 15:34, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Говорити що долар перегрітий і треба здавати -це повний брєд. Кризис колосальний надворі ,а Ви рекомендуєте скидати. Як колись писав великий квестор- ГЕТЬ З ГРИВНІ!
s0v7a написав:
дядя Caша написав:[b] In memory of US
Якось мені було не до снаги радити купувати доляр на прикінці того року. Майже так мені ніяково і радити його продавати зараз. Та я раджу! По року він явно перекуплений!!! І ось Вам за 2 останніх роки малюночок:
ВО
[/size]Хай щастить!
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Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) обновила прогноз динамики мировой экономики. В 2020-м падение составит 4,2% (95,8% от ВВП 2019-го), в 2021-м - рост 4,2% (99,8% от ВВП 2019-го).
Восстановление и рост мирового ВВП в ближайшие годы будет обеспечивать в основном Китай и другие развивающие страны Азии.
ВВП США упает на 3,7% в 2020-м, восстановив бОльшую часть в 2021-м ростом на 3,2%.
А экономика Еврозоны обвалится на целых 7,5%. Восстановление до уровня 2019-го произойдет на ранее 2023-го - рост в 2021-м на 3,6%, в 2022-м на 3,3%.
Ethereum написав:Говорити що долар перегрітий і треба здавати -це повний брєд. Кризис колосальний надворі ,а Ви рекомендуєте скидати. Як колись писав великий квестор- ГЕТЬ З ГРИВНІ!
Вітаю, Ethereum.
Так, хоч мені і не дуже по собі, як я казав раніше, та я раджу! Ось тут можно побачити, що той доляр навіть в пройдешньому листопаді втратив по відношенню до грівни 0,3 відсотки. І якщо гривня не подобається, там же є кращі за доляр варіанти здобутку.
А ще з новоствореною вакціною кризис закінчується. З того ж посилання видно, що сировинні поперли, а захисні активи падають! Здається криза лишилась тільки у Вашій голові!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 01 гру, 2020 16:01, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Профіцит платіжного балансу за січень-жовтень 2020 року становить понад 5 мільярдів доларів, лише за жовтень - 817 мільйонів.
Про це йдеться у даних НБУ.
Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в жовтні становив 817 млн дол. США (у жовтні минулого року - 656 млн дол. США), з початку року - 5.1 млрд доларів (4.3% від ВВП). Для порівняння, минулоріч дефіцит був 6.2 млрд дол. США (5.0% від ВВП).
Експорт товарів за жовтень становить 4.2 млрд дол. США, це на 0,1% менше до жовтня 2019 року.
Скоротився експорт продовольчих товарів (-6,5%) та чорних та кольорових металів (-2,1%). Збільшився експорт мінеральних продуктів (+31%), деревини (+9,4%).
До країн ЄС експорт впав на 2.2 млрд дол. США, або 15.4%, а їхня частка у загальному експорті становить 33.4%.
Імпорт товарів за жовтень становить 4.7 млрд доларів, або на 19,6% менше до жовтня 2019 року.
Енергетичний імпорт скоротився в 2 рази. Зокрема, знизився імпорт продукції машинобудування на 17,9%, чорних та кольорових металів на 6,1%.
Україна у жовтні імпортувала на 11% більше продовольчих товарів, деревини та продукції з неї - на понад 26%.
Імпорт скоротився найбільше з Росії (в 1.6 раза) та країн ЄС (на 10.5%), проте питома вага країн ЄС збільшилася з 37.9% до 41.1%.
Профіцит торгівлі послугами зріс до 458 млн дол. США (у жовтні 2019 року – 208 млн дол. США).
Імпорт послуг у жовтні скоротився у 1.5 раза. Основним фактором НБУ називає скорочення витрат осіб, які подорожують за кордон, і короткострокових мігрантів (у 1.8 раза). Зменшився також імпорт транспортних послуг та інших ділових послуг у 1.4 раза кожен.
Експорт послуг у жовтні скоротився на 10.0% через скорочення у 6,5 раз витрат осіб, які подорожують Україною і транспортних послуг (на 14.3%). Експорт комп’ютерних послуг збільшився на 16.4%.
Чистий приплив за прямими іноземними інвестиціями оцінено всього у 9 млн дол. США, за жовтень минулоріч чистий приплив становив 256 млн дол. США. За 2020 рік приплив інвестицій становить 221 мільйон доларів проти 4,5 мільярда минулоріч.
Дефіцит зведеного платіжного балансу у жовтні-2020 становив 343 млн дол. США (у жовтні 2019 року – 109 млн дол. США).
Станом на 01 листопада 2020 року обсяг міжнародних резервів становив 26.1млрд дол.США, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 4.4 місяця.
zРадио написав:Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) обновила прогноз динамики мировой экономики. В 2020-м падение составит 4,2% (95,8% от ВВП 2019-го), в 2021-м - рост 4,2% (99,8% от ВВП 2019-го).
ВВП США упает на 3,7% в 2020-м, восстановив бОльшую часть в 2021-м ростом на 3,2%. экономика Еврозоны обвалится на 7,5%. Восстановление до уровня 2019-го произойдет на ранее 2023-го - рост в 2021-м на 3,6%, в 2022-м на 3,3%.
Украинская экономика по итогам 2020 года не упадет более чем на 5%. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 27 ноября сказала замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив. Международный валютный фонд в опубликованном в середине апреля прогнозе говорил, что ВВП Украины упадет на 7,7% в этом году и вырастет на 3,6% в 2021-м. Обгоним США https://gordonua.com/news/money/kovaliv ... 29336.html
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............01.12.2020...........02.12.2020 дата розрахунку..............30.11.2020............01.12.2020 Євро.................................34,1456.................34,2157...+0.21% Долар США......................28,4962.................28,5583...+0.22% После полудня курс практически не изменился. Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Вопреки традициям, сначала выросли на полкопейки и только потом сели пить кофе. После этого начали уверенно расти. За час выросли на 5 копеек, сузив на излете роста спред до 1.5 копеек. К 11-30 устали и остановились. Индекс доллара, изрядно выросший ночью, к началу нашей сессии откатился обратно и сейчас болтается в районе вчерашних значений. Наш рост сегодня только наш. Справочный курс встретили котировками 28.5600 - 28.5750, что на 5.5 копеек выше уровня открытия. Перед обедом отступили на 1.5 копейки вниз. После обеда снова попытались пойти вверх, но осилили только полкопейки. Официальный курс встретили котировками 28.5500 - 28.5650. За день выросли на 4.5 копейки относительно открытия и на 5.5 копеек относительно вчерашнего закрытия. Утренний рост похож на ситуативный. Очевидцы сообщали о конкуренции двух крупных покупателей. В результате валюты всем хватило, и рынок уравновесился еще до 12.
Этот день в истории: 2019 - 23.9723 (-6) +458 2018 - 28.2228 (-17) +33
А почему никто не запостил плевок в глаза всему цивилизованному миру на счёт "борьбы с коррупционерами?" Зеленский предлагает отграничится штрафом за недостоверное декларирование, нашли у тебя хулиард, а ты в ответ 42-50 000 гривен и дальше грабишь, как тебе такое Илон Маск, в смысле МВФ и развитые системы? Как думаете проглотит такое надругательство дядя Сэм? Я бы хлопнул дверью и махнул рукой на клоунов, и больше не возвращался к общению с шулерами, из криворожского подземного перехода.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
И Ноябрь уже закончился, и Март-Апрель закончился, на который полосатый давал прогноз 30-35, и Май этого года с его прогнозом "ПА40".
А что такое, при порошенко такого не было ?
Зеркальная ситуация с 14 годом - февраль-март - начало аннексий, март 2020 - локдаун экономики с аналогичным падением производства, с огромным падением производства во всем мире, бьющим многолетние рекорды - фактически глобальным экономическим кризисом, вызванным короной. При этом, после майских выборов 2014 года - перманентное падение гривны до уровней на ноябрь-декабрь 14го курс 15-16 - падение в два раза с начала года, или говоря терминами 2014 года сегодня уже 50 было бы, при "гении экономики", сейчас после введения весеннего локдауна - достаточно стабильный курс, который соответствует уровням 2017-18 годов. Вопреки всем прогнозам дякул ПА100 еще на прошлый год и прочих влажных и постоянных мечтаний о ракете 29-30-35-40-туземун, что показательно - преимущественно от тех же особей, что видится уже совсем не случаянным.