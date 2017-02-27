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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6869687068716872

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 270
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
96
29,00-29,50
16%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:01

s0v7a а відносно 1996 року перекуплений чи ні? може скоро 1,72/$ буде, а люди і не знають.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:10

  somilitark написав:А почему никто не запостил плевок в глаза всему цивилизованному миру на счёт "борьбы с коррупционерами?"
Зеленский предлагает отграничится штрафом за недостоверное декларирование, нашли у тебя хулиард, а ты в ответ 42-50 000 гривен и дальше грабишь, как тебе такое Илон Маск, в смысле МВФ и развитые системы?
Как думаете проглотит такое надругательство дядя Сэм?
Я бы хлопнул дверью и махнул рукой на клоунов, и больше не возвращался к общению с шулерами, из криворожского подземного перехода.


Мы становимся незалежными. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Да и никто не вспомнит, что с 1.01.2021 транзит газа, будет не 65, а 45 ярдов кубов за год.
Наверное и виртуальный реверс будет дороже, может даже ничего не останется\обломится Украине.
Придётся налаживать реальный реверс, а там такие скромняги фирташи кормятся, что газ внутри точно по 500 баксов за куб будет, не зависимо от себестоимости поставки или добычи.
А потом Нафтогаз скажет у меня опять 15 ярдов убытков, а вы так можете хозяйствовать, вместо нести золотые яйца генерировать огромные убытки?
Минус 30% по статье экспорт услуг.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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  #<1 ... 6869687068716872
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