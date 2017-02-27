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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68706871687268736874>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 270
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
96
29,00-29,50
16%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:01

s0v7a а відносно 1996 року перекуплений чи ні? може скоро 1,72/$ буде, а люди і не знають.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:10

  somilitark написав:А почему никто не запостил плевок в глаза всему цивилизованному миру на счёт "борьбы с коррупционерами?"
Зеленский предлагает отграничится штрафом за недостоверное декларирование, нашли у тебя хулиард, а ты в ответ 42-50 000 гривен и дальше грабишь, как тебе такое Илон Маск, в смысле МВФ и развитые системы?
Как думаете проглотит такое надругательство дядя Сэм?
Я бы хлопнул дверью и махнул рукой на клоунов, и больше не возвращался к общению с шулерами, из криворожского подземного перехода.


Мы становимся незалежными. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Да и никто не вспомнит, что с 1.01.2021 транзит газа, будет не 65, а 45 ярдов кубов за год.
Наверное и виртуальный реверс будет дороже, может даже ничего не останется\обломится Украине.
Придётся налаживать реальный реверс, а там такие скромняги фирташи кормятся, что газ внутри точно по 500 баксов за куб будет, не зависимо от себестоимости поставки или добычи.
А потом Нафтогаз скажет у меня опять 15 ярдов убытков, а вы так можете хозяйствовать, вместо нести золотые яйца генерировать огромные убытки?
Минус 30% по статье экспорт услуг.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:41

Ставки по ОВГЗ продолжили рост.
Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ.
3 мес, ставка 9,89% - 11 б.п.
12 мес , ставка 10,93% +18 б.п.
3 летки, ставка 11,62% +52 б.п.
Число заявок хоть стало похоже на рынок. 19-18-13
Удовлетворили 18-17-8
Правда большая часть привлечения пришлась на короткий выпуск, ну что ж поделать, когда у руля страны дегенераты.


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:44

  somilitark написав:Да и никто не вспомнит, что с 1.01.2021 транзит газа, будет не 65, а 45 ярдов кубов за год.
Наверное и виртуальный реверс будет дороже, может даже ничего не останется\обломится Украине.
Придётся налаживать реальный реверс, а там такие скромняги фирташи кормятся, что газ внутри точно по 500 баксов за куб будет, не зависимо от себестоимости поставки или добычи.
А потом Нафтогаз скажет у меня опять 15 ярдов убытков, а вы так можете хозяйствовать, вместо нести золотые яйца генерировать огромные убытки?
Минус 30% по статье экспорт услуг.
Вам би тільки пострашити...
1 Росія була на 100% впевнена що в 2021 році буде працювати СП-2, тому забила в контракті з 2021 року менше
2 Нафтогаз був впевнений , що СП-2 не запрацює , а тому забив в контракті можливість пракачування більше ніж 45 млрд...але за набагато вищиу вартість транзиту...

Як на мене - Нафтогаз виграв і за транзит у 2021 ми отримаємо більше коштів ніж за транзит у 2020
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:52

Йой...


Вітаюсь совсіма.

Тим часом євро -

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ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:54

  zzzzzz написав:Ставки по ОВГЗ продолжили рост.
Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ.
3 мес, ставка 9,89% - 11 б.п.
12 мес , ставка 10,93% +18 б.п.
3 летки, ставка 11,62% +52 б.п.
Число заявок хоть стало похоже на рынок. 19-18-13
Удовлетворили 18-17-8
Правда большая часть привлечения пришлась на короткий выпуск, ну что ж поделать, когда у руля страны дегенераты.


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ждем в сл году доходность в 15%?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:59

  budivelnik написав:
Як на мене - Нафтогаз виграв і за транзит у 2021 ми отримаємо більше коштів ніж за транзит у 2020


Кто это - мы ? Вы ещё наверное платежку за газ не получили. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:00

  budivelnik написав:
  somilitark написав:Да и никто не вспомнит, что с 1.01.2021 транзит газа, будет не 65, а 45 ярдов кубов за год.
Наверное и виртуальный реверс будет дороже, может даже ничего не останется\обломится Украине.
Придётся налаживать реальный реверс, а там такие скромняги фирташи кормятся, что газ внутри точно по 500 баксов за куб будет, не зависимо от себестоимости поставки или добычи.
А потом Нафтогаз скажет у меня опять 15 ярдов убытков, а вы так можете хозяйствовать, вместо нести золотые яйца генерировать огромные убытки?
Минус 30% по статье экспорт услуг.
Вам би тільки пострашити...
1 Росія була на 100% впевнена що в 2021 році буде працювати СП-2, тому забила в контракті з 2021 року менше
2 Нафтогаз був впевнений , що СП-2 не запрацює , а тому забив в контракті можливість пракачування більше ніж 45 млрд...але за набагато вищиу вартість транзиту...

Як на мене - Нафтогаз виграв і за транзит у 2021 ми отримаємо більше коштів ніж за транзит у 2020

Минимальный объём прокачки, а вернее объём уплаченных денег за транзит будет на уровне 45 ярдов.
Вы так уверенны, что газпрому некуда деваться и он обязательно сверх проплаченных 45-ти кубов пустит всё по нашей трубе?
Вы часом свой домашний комп не перепутали с диспетчерской где-то под ленинградом?
Может они всё превратят в СПГ и отправят в Европу или вернее туда, где будет спрос с помощью морского транспорта?
И зная как они любят проигрывать, то я скорее поставлю на вариант втридорого переплатить и пустить избыток по выгодным политическим маршрутам, только бы не дать нам заработать(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:07

  Realist написав:Рано чи пізно (коли або якщо інфляція істотно почне з'їдати ці гроші) вони можуть "зійти лавиною". Але до того часу їх (гроші) все ще можна зв'язати або запустити в економіку.


а разве эта гривна еще не проедена на бентли и миллионные зарплаты госчиновников через ОВГЗ выкупленные банками? Интересно - как будут возвращать? Напечатают макулатуры или скажут вкладчикам спасибо все свободны?

Если не ошибаюсь, то в обоих вариантах ценарий изображенный на новых банкнотах выпущенных НБУ, похоже становится реальностью.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 01 гру, 2020 18:11, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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