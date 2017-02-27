Додано: Вів 01 гру, 2020 17:20

Да и никто не вспомнит, что с 1.01.2021 транзит газа, будет не 65, а 45 ярдов кубов за год.

Наверное и виртуальный реверс будет дороже, может даже ничего не останется\обломится Украине.

Придётся налаживать реальный реверс, а там такие скромняги фирташи кормятся, что газ внутри точно по 500 баксов за куб будет, не зависимо от себестоимости поставки или добычи.

А потом Нафтогаз скажет у меня опять 15 ярдов убытков, а вы так можете хозяйствовать, вместо нести золотые яйца генерировать огромные убытки?

Минус 30% по статье экспорт услуг.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.