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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:01
s0v7a а відносно 1996 року перекуплений чи ні? може скоро 1,72/$ буде, а люди і не знають.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:10
Мы становимся незалежными.
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Да и никто не вспомнит, что с 1.01.2021 транзит газа, будет не 65, а 45 ярдов кубов за год.
Наверное и виртуальный реверс будет дороже, может даже ничего не останется\обломится Украине.
Придётся налаживать реальный реверс, а там такие скромняги фирташи кормятся, что газ внутри точно по 500 баксов за куб будет, не зависимо от себестоимости поставки или добычи.
А потом Нафтогаз скажет у меня опять 15 ярдов убытков, а вы так можете хозяйствовать, вместо нести золотые яйца генерировать огромные убытки?
Минус 30% по статье экспорт услуг.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:41
Ставки по ОВГЗ продолжили рост.
Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ.
3 мес, ставка 9,89% - 11 б.п.
12 мес , ставка 10,93% +18 б.п.
3 летки, ставка 11,62% +52 б.п.
Число заявок хоть стало похоже на рынок. 19-18-13
Удовлетворили 18-17-8
Правда большая часть привлечения пришлась на короткий выпуск, ну что ж поделать, когда у руля страны дегенераты.
Живите своим умом!
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:44
Вам би тільки пострашити...
1 Росія була на 100% впевнена що в 2021 році буде працювати СП-2, тому забила в контракті з 2021 року менше
2 Нафтогаз був впевнений , що СП-2 не запрацює , а тому забив в контракті можливість пракачування більше ніж 45 млрд...але за набагато вищиу вартість транзиту...
Як на мене - Нафтогаз виграв і за транзит у 2021 ми отримаємо більше коштів ніж за транзит у 2020
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:52
Йой...
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:54
ждем в сл году доходность в 15%?
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:59
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:00
Минимальный объём прокачки, а вернее объём уплаченных денег за транзит будет на уровне 45 ярдов.
Вы так уверенны, что газпрому некуда деваться и он обязательно сверх проплаченных 45-ти кубов пустит всё по нашей трубе?
Вы часом свой домашний комп не перепутали с диспетчерской где-то под ленинградом?
Может они всё превратят в СПГ и отправят в Европу или вернее туда, где будет спрос с помощью морского транспорта?
И зная как они любят проигрывать, то я скорее поставлю на вариант втридорого переплатить и пустить избыток по выгодным политическим маршрутам, только бы не дать нам заработать(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:07
а разве эта гривна еще не проедена на бентли и миллионные зарплаты госчиновников через ОВГЗ выкупленные банками? Интересно - как будут возвращать? Напечатают макулатуры или скажут вкладчикам спасибо все свободны?
Если не ошибаюсь, то в обоих вариантах ценарий изображенный на новых банкнотах выпущенных НБУ, похоже становится реальностью.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 01 гру, 2020 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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