Додано: Вів 01 гру, 2020 18:30

budivelnik написав:

Так зрозуміло? Так зрозуміло?

Вот чувствуется ваше армейское прошлое и прямолинейные графики.А вот что изменится в 21-м?Это только то, что надо уплатить за 45 ярдов кубов и я уверен, что ни копейки больше раша не уплатит, скорее всего дешевле газ свыше этих кубов превратить в жидкое состояние и отправить по миру, но ваша категоричность банально смешит.Вы не знаете что такое например закон спроса, а тут ещё умноженная на войну, которую может один мальчик в голове и закончил, но агрессор явно не успокоился и не упустит возможность нас укусить, да побольнее.Так вот при повышении цены падает спрос, при понижении прайса растёт, но Будивельныку пох, умножил как ему кажется 2 на 2 и выдал выводы.Я теперь понимаю почему вы перестали строить, точно также и там считали, а потом сами не поняли как обанкротились, зато всем принципиально и твёрдо заявляли "так зрозумило"Вот чувствуется, что предпринимательская жила точно есть у одного из 50-ти или ста человек, видел сам в жизни как людям всё зрозумило, а потом вся семья пашет на черновых работах годами, что бы расхлебать пресловутые 2 на 2, что тут думать(((