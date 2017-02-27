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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68716872687368746875>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 270
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
96
29,00-29,50
16%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:09

  andrein написав:
  budivelnik написав:Як на мене - Нафтогаз виграв і за транзит у 2021 ми отримаємо більше коштів ніж за транзит у 2020
Кто это - мы ? Вы ещё наверное платежку за газ не получили. :)
Не підкажете..який алгоритм кращий
Кожен день з страхом очікувати платіжку
чи
Один раз утеплитись по повній і ржати над тими хто кожен день очікує платіжку...

Для загальної інформації
Я споживаю на сімю з 4-х осіб яка проживає на 150м2+70м2 мансарда - 4*300м3 взимку і 8*90м3 в інші періоди=приблизно 2000 м3 в рік
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 01 гру, 2020 18:18, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

andrein написав:Кто это - мы ? Вы ещё наверное платежку за газ не получили. :)

Бюджет)) А що не так з платіжками у вас, спонсоруєте Фірташа по 9грн?
У нас 4,73грн на увесь рік від Нафтогаза, то в принципі не замерзнемо.))
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ.
3 мес, ставка 9,89% - 11 б.п.
12 мес , ставка 10,93% +18 б.п.
3 летки, ставка 11,62% +52 б.п.

Дополню объемами:
3 мес, ставка 9,89% - 11 б.п. - 1.96 млрд.
12 мес , ставка 10,93% +18 б.п. - 532 млн.
3 летки, ставка 11,62% +52 б.п. - 172 млн.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 1 грудня 2020 року, до державного бюджету залучено 2 663 511 853,61 грн.
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Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:16

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У НБУ есть чувство юмора :mrgreen:
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 01 гру, 2020 18:17, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:16

  somilitark написав:
  budivelnik написав:
  somilitark написав:Да и никто не вспомнит, что с 1.01.2021 транзит газа, будет не 65, а 45 ярдов кубов за год.
Наверное и виртуальный реверс будет дороже, может даже ничего не останется\обломится Украине.
Придётся налаживать реальный реверс, а там такие скромняги фирташи кормятся, что газ внутри точно по 500 баксов за куб будет, не зависимо от себестоимости поставки или добычи.
А потом Нафтогаз скажет у меня опять 15 ярдов убытков, а вы так можете хозяйствовать, вместо нести золотые яйца генерировать огромные убытки?
Минус 30% по статье экспорт услуг.
Вам би тільки пострашити...
1 Росія була на 100% впевнена що в 2021 році буде працювати СП-2, тому забила в контракті з 2021 року менше
2 Нафтогаз був впевнений , що СП-2 не запрацює , а тому забив в контракті можливість пракачування більше ніж 45 млрд...але за набагато вищиу вартість транзиту...

Як на мене - Нафтогаз виграв і за транзит у 2021 ми отримаємо більше коштів ніж за транзит у 2020
Минимальный объём прокачки, а вернее объём уплаченных денег за транзит будет на уровне 45 ярдов.
Вы так уверенны, что газпрому некуда деваться и он обязательно сверх проплаченных 45-ти кубов пустит всё по нашей трубе?
Вы часом свой домашний комп не перепутали с диспетчерской где-то под ленинградом?
Может они всё превратят в СПГ и отправят в Европу или вернее туда, где будет спрос с помощью морского транспорта?
И зная как они любят проигрывать, то я скорее поставлю на вариант втридорого переплатить и пустить избыток по выгодным политическим маршрутам, только бы не дать нам заработать(((
1 Ви в курсі що в 2020 році
а - росія прокачає десь 56 млрд м3
б - за 10 місяців прокачала 45млрд
г - заплатить за 65 млрд
2 Як думаєте
Що зміниться в транзиті газу в 2021 році в порівнянні з 2020 роком?
СП-2 то не запустять ,інших газогонів (додаткових до існуючих в 2020) в росії немає..
То чому в 2021 росія прокачає менше ніж прокачувала в 2020% Тобто 56 млрд м3 , і при цьому за 45 млрд заплатить як і платила, а за 11 додаткових млрд в 1,5-2 рази дорожче . тобто в кінці вийде що росія в 2020 заплатить за перекачку
45+11*2=67 млрд м3

Так зрозуміло?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:20

Исторический пост

viewtopic.php?p=5013950#p5013950
  vitaliian написав:евро 1,14 идём к 1,2 кто не купил пока ещё можно
Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 гру, 2020 18:27, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:24

Ходят слухи что EUR/USD может дойти до 1.9. Как думаете, реально? :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:29

Якщо доповнювати, то написали б ще скільки на тижні виплатят

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ.
3 мес, ставка 9,89% - 11 б.п.
12 мес , ставка 10,93% +18 б.п.
3 летки, ставка 11,62% +52 б.п.

Дополню объемами:
3 мес, ставка 9,89% - 11 б.п. - 1.96 млрд.
12 мес , ставка 10,93% +18 б.п. - 532 млн.
3 летки, ставка 11,62% +52 б.п. - 172 млн.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 1 грудня 2020 року, до державного бюджету залучено 2 663 511 853,61 грн.
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Вітаю, Сибарит.

02.12.2020 - 1 704 754 345,90 UAH і ще
03.12.2020 - 30 352 902,90 USD, що за поточним курсом НБУ 28,5583 грн./дол.
є 866 827 306,89 грн.

Всього 2 571 581 652,79 грн. Тобто розмістили тільки відсотки, ну, тобто купони за попередні займи! Отакої... :!:

Джерело.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 01 гру, 2020 18:34, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:30

  budivelnik написав:
Так зрозуміло?

Вот чувствуется ваше армейское прошлое и прямолинейные графики.
А вот что изменится в 21-м?
Это только то, что надо уплатить за 45 ярдов кубов и я уверен, что ни копейки больше раша не уплатит, скорее всего дешевле газ свыше этих кубов превратить в жидкое состояние и отправить по миру, но ваша категоричность банально смешит.
Вы не знаете что такое например закон спроса, а тут ещё умноженная на войну, которую может один мальчик в голове и закончил, но агрессор явно не успокоился и не упустит возможность нас укусить, да побольнее.
Так вот при повышении цены падает спрос, при понижении прайса растёт, но Будивельныку пох, умножил как ему кажется 2 на 2 и выдал выводы.
Я теперь понимаю почему вы перестали строить, точно также и там считали, а потом сами не поняли как обанкротились, зато всем принципиально и твёрдо заявляли "так зрозумило" :lol: .
Вот чувствуется, что предпринимательская жила точно есть у одного из 50-ти или ста человек, видел сам в жизни как людям всё зрозумило, а потом вся семья пашет на черновых работах годами, что бы расхлебать пресловутые 2 на 2, что тут думать(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:33

  vitaliian написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5013950#p5013950
  vitaliian написав:евро 1,14 идём к 1,2 кто не купил пока ещё можно
Зображення

Так вы же слили по 1.16 и при том за гривну, которая подверглась девальвации.
Потом неделями тут всех успокаивали, что девала быть не может, ибо ни у кого нет денег на покупку валюты.
Вот что за люди такие, сами вещают одно, а делают совсем не так?)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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