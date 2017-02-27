zzzzzz написав:Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ. 3 мес, ставка 9,89% - 11 б.п. 12 мес , ставка 10,93% +18 б.п. 3 летки, ставка 11,62% +52 б.п.
Дополню объемами: 3 мес, ставка 9,89% - 11 б.п. - 1.96 млрд. 12 мес , ставка 10,93% +18 б.п. - 532 млн. 3 летки, ставка 11,62% +52 б.п. - 172 млн. За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 1 грудня 2020 року, до державного бюджету залучено 2 663 511 853,61 грн. Источник
somilitark написав:Да и никто не вспомнит, что с 1.01.2021 транзит газа, будет не 65, а 45 ярдов кубов за год. Наверное и виртуальный реверс будет дороже, может даже ничего не останется\обломится Украине. Придётся налаживать реальный реверс, а там такие скромняги фирташи кормятся, что газ внутри точно по 500 баксов за куб будет, не зависимо от себестоимости поставки или добычи. А потом Нафтогаз скажет у меня опять 15 ярдов убытков, а вы так можете хозяйствовать, вместо нести золотые яйца генерировать огромные убытки? Минус 30% по статье экспорт услуг.
Вам би тільки пострашити... 1 Росія була на 100% впевнена що в 2021 році буде працювати СП-2, тому забила в контракті з 2021 року менше 2 Нафтогаз був впевнений , що СП-2 не запрацює , а тому забив в контракті можливість пракачування більше ніж 45 млрд...але за набагато вищиу вартість транзиту...
Як на мене - Нафтогаз виграв і за транзит у 2021 ми отримаємо більше коштів ніж за транзит у 2020
Минимальный объём прокачки, а вернее объём уплаченных денег за транзит будет на уровне 45 ярдов. Вы так уверенны, что газпрому некуда деваться и он обязательно сверх проплаченных 45-ти кубов пустит всё по нашей трубе? Вы часом свой домашний комп не перепутали с диспетчерской где-то под ленинградом? Может они всё превратят в СПГ и отправят в Европу или вернее туда, где будет спрос с помощью морского транспорта? И зная как они любят проигрывать, то я скорее поставлю на вариант втридорого переплатить и пустить избыток по выгодным политическим маршрутам, только бы не дать нам заработать(((
1 Ви в курсі що в 2020 році а - росія прокачає десь 56 млрд м3 б - за 10 місяців прокачала 45млрд г - заплатить за 65 млрд 2 Як думаєте Що зміниться в транзиті газу в 2021 році в порівнянні з 2020 роком? СП-2 то не запустять ,інших газогонів (додаткових до існуючих в 2020) в росії немає.. То чому в 2021 росія прокачає менше ніж прокачувала в 2020% Тобто 56 млрд м3 , і при цьому за 45 млрд заплатить як і платила, а за 11 додаткових млрд в 1,5-2 рази дорожче . тобто в кінці вийде що росія в 2020 заплатить за перекачку 45+11*2=67 млрд м3
zzzzzz написав:Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ. 3 мес, ставка 9,89% - 11 б.п. 12 мес , ставка 10,93% +18 б.п. 3 летки, ставка 11,62% +52 б.п.
Дополню объемами: 3 мес, ставка 9,89% - 11 б.п. - 1.96 млрд. 12 мес , ставка 10,93% +18 б.п. - 532 млн. 3 летки, ставка 11,62% +52 б.п. - 172 млн. За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 1 грудня 2020 року, до державного бюджету залучено 2 663 511 853,61 грн. Источник
Вітаю, Сибарит.
02.12.2020 - 1 704 754 345,90 UAH і ще 03.12.2020 - 30 352 902,90 USD, що за поточним курсом НБУ 28,5583 грн./дол. є 866 827 306,89 грн.
Всього 2 571 581 652,79 грн. Тобто розмістили тільки відсотки, ну, тобто купони за попередні займи! Отакої...
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 01 гру, 2020 18:34, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Вот чувствуется ваше армейское прошлое и прямолинейные графики. А вот что изменится в 21-м? Это только то, что надо уплатить за 45 ярдов кубов и я уверен, что ни копейки больше раша не уплатит, скорее всего дешевле газ свыше этих кубов превратить в жидкое состояние и отправить по миру, но ваша категоричность банально смешит. Вы не знаете что такое например закон спроса, а тут ещё умноженная на войну, которую может один мальчик в голове и закончил, но агрессор явно не успокоился и не упустит возможность нас укусить, да побольнее. Так вот при повышении цены падает спрос, при понижении прайса растёт, но Будивельныку пох, умножил как ему кажется 2 на 2 и выдал выводы. Я теперь понимаю почему вы перестали строить, точно также и там считали, а потом сами не поняли как обанкротились, зато всем принципиально и твёрдо заявляли "так зрозумило" . Вот чувствуется, что предпринимательская жила точно есть у одного из 50-ти или ста человек, видел сам в жизни как людям всё зрозумило, а потом вся семья пашет на черновых работах годами, что бы расхлебать пресловутые 2 на 2, что тут думать(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
vitaliian написав:евро 1,14 идём к 1,2 кто не купил пока ещё можно
Так вы же слили по 1.16 и при том за гривну, которая подверглась девальвации. Потом неделями тут всех успокаивали, что девала быть не может, ибо ни у кого нет денег на покупку валюты. Вот что за люди такие, сами вещают одно, а делают совсем не так?)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.