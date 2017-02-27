Додано: Вів 01 гру, 2020 18:44

Я вицитував, що цікаво, на мій погляд, а повний текст тут :Помимо дефицита нужно иметь реалистичные доходы. Я, например, не представляю, откуда может взяться 24 млрд грн дополнительной прибыли Нацбанка за 35 дней до конца года (регулятор прогнозирует 21,3 млрд грн прибыли за 2020 год, тогда как согласно предложениям депутатов к проекту бюджета-2021, принятого в первом чтении, предлагалось увеличить перечисления от НБУ до 45 млрд грн. – Ред.). Нельзя перечислить то, чего нет.- Насколько я понимаю, есть три блока вопросов: независимость НАБУ, реформа Высшего совета правосудия и последние решения Конституционного суда относительно Нацагентства по предупреждению коррупции- Это зависит от того, как МВФ оценит наш прогресс по трем ключевым позициям: бюджет-2021, антикоррупция и независимость Национального банка. В этом году мы ожидаем онлайн-миссию, это значит, что им будет легче организоваться. Если бы речь шла о физическом приезде в Украину, было бы меньше времени. С учетом Рождества и необходимости возвращаться в Вашингтон, миссию пришлось бы закончить где-то 20 декабря. Сейчас все будет удаленно, думаю, время есть числа до 23-го.- Нашим кредиторам важен комфорт в том смысле, что Украина все еще находится в кооперации с МВФ. Что это значит и к какому конкретно событию привязано это финансирование – выделению транша, дате заседания Совета директоров Фонда, дате приезда миссии – вопрос скорее к ним.- Мировые рынки находятся под влиянием комбинации двух факторов: победа Джо Байдена на выборах в США и новости об успешном испытании вакцины от коронавируса. Если посмотреть на украинскую кривую доходностей, наши десятилетние бумаги котируются сейчас с доходностью 6,7%. Еще два месяца назад было выше 8%. С другой стороны, учитывая общую волатильность этого года, не думаю, что столь позитивное отношение инвесторов к развивающимся рынкам будет сохраняться на протяжении продолжительного времени.- У инвесторов есть поговорка: не бывает плохих бумаг, бывают плохие цены. Если посмотреть на страны, которые по доходностям торгуются с нами рядом, окажется, что мы в компании Беларуси, Египта, Габона, Камеруна и Ганы. А если посмотреть на макропоказатели, то мы выглядим очень даже неплохо на фоне этой группы стран.Но у нас есть "ахиллесова пята" – фискальная политика. В этом году мы должны были получить $6 млрд официального внешнего финансирования от международных партнеров, а получили 2,7 млрд. Эти $3,3 млрд – это и есть деньги, которых нам сейчас не хватает. Естественно выходить на внешние рынки гораздо лучше, когда ты силен и можешь диктовать условия, как было в 2019-м с ОВГЗ, когда мы начинали год со ставками 18-19%, а заканчивали – на 11%.- Я бы не делал из этой ситуации драмы. Бюджеты последних лет почти всегда не выполнялись по расходам. Сейчас ситуация более сложная, но я вспоминаю фразу Кахи Бендукидзе: лечить нужно то, от чего вы быстрее умрете. Это значит, что мы должны расставлять приоритеты.- Ликвидность – не проблема. В системе почти 160 млрд грн ликвидности. Деньги есть, и НБУ готов помочь банкам с ликвидностью практически в любой момент. Оттока капитала нет. Вопрос – в отношении к риску. На последнем размещении ОВГЗ средняя стоимость заимствований для Минфина выросла до 11-12%, причем акцент – на краткосрочных бумагах. Летом было 8-9%. Это – показатель того, как инвесторы оценивают ситуацию в стране.