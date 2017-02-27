Амвросий написав:Ходят слухи что EUR/USD может дойти до 1.9. Как думаете, реально?
Нереально, ИМХО. Сейчас еще можем даже выше 1,2 не закрепиться, как в прошлый раз. ЕЦБ печатает не менее активно, чем ФРС, а структурных проблем у Еврозоны гораздо больше, чем у США. Сильный евро добьет последний столп экономики ЕС - немецкий экспорт. Не станут они с этим мириться
Я вицитував, що цікаво, на мій погляд, а повний текст тут : https://finance.liga.net/ekonomika/inte ... noz-42-vvp Помимо дефицита нужно иметь реалистичные доходы. Я, например, не представляю, откуда может взяться 24 млрд грн дополнительной прибыли Нацбанка за 35 дней до конца года (регулятор прогнозирует 21,3 млрд грн прибыли за 2020 год, тогда как согласно предложениям депутатов к проекту бюджета-2021, принятого в первом чтении, предлагалось увеличить перечисления от НБУ до 45 млрд грн. – Ред.). Нельзя перечислить то, чего нет. – Каких действий по антикоррупции будет достаточно для приезда миссии? - Насколько я понимаю, есть три блока вопросов: независимость НАБУ, реформа Высшего совета правосудия и последние решения Конституционного суда относительно Нацагентства по предупреждению коррупции – Хотя бы миссию мы успеваем принять? - Это зависит от того, как МВФ оценит наш прогресс по трем ключевым позициям: бюджет-2021, антикоррупция и независимость Национального банка. В этом году мы ожидаем онлайн-миссию, это значит, что им будет легче организоваться. Если бы речь шла о физическом приезде в Украину, было бы меньше времени. С учетом Рождества и необходимости возвращаться в Вашингтон, миссию пришлось бы закончить где-то 20 декабря. Сейчас все будет удаленно, думаю, время есть числа до 23-го. – Деньги, которые Украина надеялась получить от Всемирного банка и Евросоюза – около $1,3 млрд – полностью заморожены до прогресса с МВФ? - Нашим кредиторам важен комфорт в том смысле, что Украина все еще находится в кооперации с МВФ. Что это значит и к какому конкретно событию привязано это финансирование – выделению транша, дате заседания Совета директоров Фонда, дате приезда миссии – вопрос скорее к ним. – Некоторые аналитики скептически оценивают перспективы выхода Минфина с размещением еврооблигаций без прогресса с МВФ, другие говорят, что сейчас можно рассчитывать на $1-1,5 млрд под неплохую ставку. Ваша оценка. - Мировые рынки находятся под влиянием комбинации двух факторов: победа Джо Байдена на выборах в США и новости об успешном испытании вакцины от коронавируса. Если посмотреть на украинскую кривую доходностей, наши десятилетние бумаги котируются сейчас с доходностью 6,7%. Еще два месяца назад было выше 8%. С другой стороны, учитывая общую волатильность этого года, не думаю, что столь позитивное отношение инвесторов к развивающимся рынкам будет сохраняться на протяжении продолжительного времени. – Как Украину воспринимают сейчас инвесторы? С одной стороны, наши доходности снижаются, но с другой, мы – страна, которая снова не может договориться с МВФ, которой срочно нужны деньги и которая живет с третьим министром финансов за год. - У инвесторов есть поговорка: не бывает плохих бумаг, бывают плохие цены. Если посмотреть на страны, которые по доходностям торгуются с нами рядом, окажется, что мы в компании Беларуси, Египта, Габона, Камеруна и Ганы. А если посмотреть на макропоказатели, то мы выглядим очень даже неплохо на фоне этой группы стран. Но у нас есть "ахиллесова пята" – фискальная политика. В этом году мы должны были получить $6 млрд официального внешнего финансирования от международных партнеров, а получили 2,7 млрд. Эти $3,3 млрд – это и есть деньги, которых нам сейчас не хватает. Естественно выходить на внешние рынки гораздо лучше, когда ты силен и можешь диктовать условия, как было в 2019-м с ОВГЗ, когда мы начинали год со ставками 18-19%, а заканчивали – на 11%. – Вы ожидаете серьезного бюджетного кризиса из-за отсутствия финансирования? - Я бы не делал из этой ситуации драмы. Бюджеты последних лет почти всегда не выполнялись по расходам. Сейчас ситуация более сложная, но я вспоминаю фразу Кахи Бендукидзе: лечить нужно то, от чего вы быстрее умрете. Это значит, что мы должны расставлять приоритеты. – Способен ли внутренний рынок одолжить Минфину порядка $3 млрд за короткий срок? - Ликвидность – не проблема. В системе почти 160 млрд грн ликвидности. Деньги есть, и НБУ готов помочь банкам с ликвидностью практически в любой момент. Оттока капитала нет. Вопрос – в отношении к риску. На последнем размещении ОВГЗ средняя стоимость заимствований для Минфина выросла до 11-12%, причем акцент – на краткосрочных бумагах. Летом было 8-9%. Это – показатель того, как инвесторы оценивают ситуацию в стране.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 01 гру, 2020 18:50, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
budivelnik написав:1 Ви в курсі що в 2020 році а - росія прокачає десь 56 млрд м3 б - за 10 місяців прокачала 45млрд г - заплатить за 65 млрд 2 Як думаєте Що зміниться в транзиті газу в 2021 році в порівнянні з 2020 роком? СП-2 то не запустять ,інших газогонів (додаткових до існуючих в 2020) в росії немає.. То чому в 2021 росія прокачає менше ніж прокачувала в 2020% Тобто 56 млрд м3 , і при цьому за 45 млрд заплатить як і платила, а за 11 додаткових млрд в 1,5-2 рази дорожче . тобто в кінці вийде що росія в 2020 заплатить за перекачку 45+11*2=67 млрд м3
Вот чувствуется ваше армейское прошлое и прямолинейные графики. А вот что изменится в 21-м? Это только то, что надо уплатить за 45 ярдов кубов и я уверен, что ни копейки больше раша не уплатит, скорее всего дешевле газ свыше этих кубов превратить в жидкое состояние и отправить по миру, но ваша категоричность банально смешит.
1 Сміється той хто сміється останній 2 Фантазувати про перетворення метану в зріджений газ і переправка його дешевша(не по морю) - може тільки такий фантазер/страшилка як ви
somilitark написав:Вы не знаете что такое например закон спроса, а тут ещё умноженная на войну, которую может один мальчик в голове и закончил, но агрессор явно не успокоился и не упустит возможность нас укусить, да побольнее.
Вкусити то він вкусить - тільки хто ж йому дасть
somilitark написав:Так вот при повышении цены падает спрос, при понижении прайса растёт, но Будивельныку пох, умножил как ему кажется 2 на 2 и выдал выводы.
А при чому транзит? Ціна зараз падає чи росте? Було 140 - потім 220 - потім 30 - тепер 60
somilitark написав:Я теперь понимаю почему вы перестали строить, точно также и там считали, а потом сами не поняли как обанкротились, зато всем принципиально и твёрдо заявляли "так зрозумило" .
Може й обанкротився..але парочка магазинів, трійка машин,пяток квартир...Дай бог так всім банкрутувати.
somilitark написав:Вот чувствуется, что предпринимательская жила точно есть у одного из 50-ти или ста человек, видел сам в жизни как людям всё зрозумило, а потом вся семья пашет на черновых работах годами, что бы расхлебать пресловутые 2 на 2, что тут думать(((
1 Хто не працює - той не їсть 2 Того хто працює сам на себе - важко назвати невдахою, в порівнянні з тим хто працює на когось.. Пояснення просте Той хто працює на себе - скільки зробив-стільки й отримав той хто працює на когось - отримає не все що зробив, бо той хтось свою часточку швиденько забере.
То як Вам подобається працювати в три рази більше,щоб отримати на 30% більше( при чому те що працюєте в рази більше-я вірю . а от що в результаті своєї роботи отримуєте більше ніж мої домочадці -не вірю) в порівнянні з мною чи членами моєї сімї? Тоді ви кінь .а я просто зекономлю собі час і сили...
vitaliian написав:евро 1,14 идём к 1,2 кто не купил пока ещё можно
Так вы же слили по 1.16 и при том за гривну, которая подверглась девальвации. Потом неделями тут всех успокаивали, что девала быть не может, ибо ни у кого нет денег на покупку валюты. Вот что за люди такие, сами вещают одно, а делают совсем не так?)
Отчетов что почем покупаю/ сливаю я здесь не веду, та евро что была слита в ноябре по 33 (знаю дешево) уже дважды была конвертирована в доллар, в последний раз закупился по 28,30 в конкорде жду 28,65 чтобы снова слиться в гривну, надежды на качели в 1 грн не оправдались и такого быстрого роста евро после выборов в сша не ждал даже я.. Вещать одно а делать другое -лишний вынос мозга, зачем мне это? В евро снова зайду, когда будет сезонный укрепляж гривны, но это не точно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 гру, 2020 18:56, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:в последний раз закупился по 28,30 в конкорде жду 28,65 чтобы снова слиться в гривну, надеюсь до 7.12 дождусь. Вещать одно а делать другое -лишний вынос мозга, зачем мне это? В евро снова зайду, когда будет сезонный укрепляж гривны.
а как же та гривна слитая по 26.хх и потом долго ждали 27 чтоб откупиться? откупились по 28.30 и хотите слиться по 28.70 ? а потом будете откупаться по 29.30 и сливаться по 29.70
с такой стратегией игры убытки уже на курсе 35 будут существенными.
vitaliian написав:в последний раз закупился по 28,30 в конкорде жду 28,65 чтобы снова слиться в гривну, надеюсь до 7.12 дождусь. Вещать одно а делать другое -лишний вынос мозга, зачем мне это? В евро снова зайду, когда будет сезонный укрепляж гривны.
а как же та гривна слитая по 26.хх и потом долго ждали 27 чтоб откупиться? откупились по 28.30 и хотите слиться по 28.70 ? а потом будете откупаться по 29.30 и сливаться по 29.70
с такой стратегией игры убытки уже на курсе 35 будут существенными.
вы меня с кем то путаете, дешевле 28 я в этом году не сливался. Самое дешевое по памяти доллар 28,15. Евро 33. считайте свои убытки а не мои) если нет кэша, можете открыть виртуальный демо счет на форексе.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 гру, 2020 18:59, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
budivelnik Почитайте для начала что такое сжиженный природный газ, раша давно научилась это делать в обе стороны, построила терминалы, начала теснить США на этом рынке. Америке даже выгодно было продавать сжиженный газ с доставкой из-за океана с последующим приведением его к нормальному состоянию ниже 100 долларов за 1000 кубов. А тут при цене сейчас далеко за 200 долларов за 1000 кубов и перекинуть газ не на 10000 км, а всего навсего на 2000 будет не выгодно? Учитывая политический контекст??? Посмотрим через год кто был прав, но я считаю, что выше 45 ярдов кубов агрессор укакается, но не прокачает. По вашему банкроству, может имущество и осталось, но просто это не благодаря вашим способностям, а вопреки, вы зацепили на рынке жирные годы с дешевой рабочей силой, минимум конкуренции и налогообложения, с рынком, который прощал вашу неграмотность, сейчас там вам делать нечего, это факт. А валютному рынку точно станет хужее, валюты на межбанке будет меньше на 30% от поставщика с названием ГТС.
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 01 гру, 2020 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.