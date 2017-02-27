Слились короче и резко патриотизм закончился, хотя вы так долго себя и нас уговаривали о крепости гривны и невозможности девальвации и тут бац, так что же не получилось, наверное слабо старались
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 гру, 2020 19:01
Слились короче и резко патриотизм закончился, хотя вы так долго себя и нас уговаривали о крепости гривны и невозможности девальвации и тут бац, так что же не получилось, наверное слабо старались
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 01 гру, 2020 19:01
всё здесь
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 01 гру, 2020 19:03
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 01 гру, 2020 19:04
А вот так уже реальнее?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 01 гру, 2020 19:17
Я к стабильности гривны отношусь прагматично, а не патриотично, почему бы не заработать 8% годовых до весны, а потом откупиться по 27,50 чем сидеть в валюте, ничего не зарабатывая, и в утешении самого себя петь про грядущий апокалипсис. Евро был уникальным шансом сидеть в твердой валюте и при этом зарабатывать больше, чем на гривневом депозите.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:15
Чрезвычайное совещание рептилоидов?
Mind the gap.
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