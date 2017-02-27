zzzzzz написав:Ставки по ОВГЗ продолжили рост. Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ. 3 мес, ставка 9,89% - 11 б.п. 12 мес , ставка 10,93% +18 б.п. 3 летки, ставка 11,62% +52 б.п. Число заявок хоть стало похоже на рынок. 19-18-13 Удовлетворили 18-17-8 Правда большая часть привлечения пришлась на короткий выпуск, ну что ж поделать, когда у руля страны дегенераты.
vitaliian написав: В евро снова зайду, когда будет сезонный укрепляж гривны, но это не точно.
Слились короче и резко патриотизм закончился, хотя вы так долго себя и нас уговаривали о крепости гривны и невозможности девальвации и тут бац, так что же не получилось, наверное слабо старались
Я к стабильности гривны отношусь прагматично, а не патриотично, почему бы не заработать 8% годовых до весны, а потом откупиться по 27,50 чем сидеть в валюте, ничего не зарабатывая, и в утешении самого себя петь про грядущий апокалипсис. Евро был уникальным шансом сидеть в твердой валюте и при этом зарабатывать больше, чем на гривневом депозите.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:в последний раз закупился по 28,30 в конкорде жду 28,65 чтобы снова слиться в гривну, надеюсь до 7.12 дождусь. Вещать одно а делать другое -лишний вынос мозга, зачем мне это? В евро снова зайду, когда будет сезонный укрепляж гривны.
а как же та гривна слитая по 26.хх и потом долго ждали 27 чтоб откупиться? откупились по 28.30 и хотите слиться по 28.70 ? а потом будете откупаться по 29.30 и сливаться по 29.70
с такой стратегией игры убытки уже на курсе 35 будут существенными.
вы меня с кем то путаете, дешевле 28 я в этом году не сливался. Самое дешевое по памяти доллар 28,15. Евро 33. считайте свои убытки а не мои) если нет кэша, можете открыть виртуальный демо счет на форексе.
Я не хочу рыться в 5000+ сообщений, но хотели откупиться по 27, когда от максимума в 28 отбились на на наличке, я еще тогда предупреждал, что ниже 27.30 курс не просядет. Теперь же великий 8% профит нарисовался, в результате откупа по 28.30
somilitark написав:А почему никто не запостил плевок в глаза всему цивилизованному миру на счёт "борьбы с коррупционерами?" Зеленский предлагает отграничится штрафом за недостоверное декларирование, нашли у тебя хулиард, а ты в ответ 42-50 000 гривен и дальше грабишь, как тебе такое Илон Маск, в смысле МВФ и развитые системы? Как думаете проглотит такое надругательство дядя Сэм? Я бы хлопнул дверью и махнул рукой на клоунов, и больше не возвращался к общению с шулерами, из криворожского подземного перехода.
Их устраивают достижимые результаты и абсолютно не волнуют средства достижения, и высокоразвиты они в силу того, что играют целыми странами, а не людьми, но это все те же циничные наперсточники. Смышленые государства не связываются с подобным общаком или связываются благоразумно, а другие все отдадут и останутся должны.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 01 гру, 2020 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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