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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6873687468756876>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 271
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
35%
96
29,00-29,50
15%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:01

  vitaliian написав: В евро снова зайду, когда будет сезонный укрепляж гривны, но это не точно.


Слились короче и резко патриотизм закончился, хотя вы так долго себя и нас уговаривали о крепости гривны и невозможности девальвации и тут бац, так что же не получилось, наверное слабо старались :P
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:01

  zzzzzz написав:Ставки по ОВГЗ продолжили рост.
Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ.
3 мес, ставка 9,89% - 11 б.п.
12 мес , ставка 10,93% +18 б.п.
3 летки, ставка 11,62% +52 б.п.
Число заявок хоть стало похоже на рынок. 19-18-13
Удовлетворили 18-17-8
Правда большая часть привлечения пришлась на короткий выпуск, ну что ж поделать, когда у руля страны дегенераты.


Зображення


всё здесь
https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:03

  Амвросий написав:Ходят слухи что EUR/USD может дойти до 1.9. Как думаете, реально? :)


ніт
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:04

  prodigy написав:
  Амвросий написав:Ходят слухи что EUR/USD может дойти до 1.19. Как думаете, реально? :)


ніт

А вот так уже реальнее? :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:17

  somilitark написав:
  vitaliian написав: В евро снова зайду, когда будет сезонный укрепляж гривны, но это не точно.


Слились короче и резко патриотизм закончился, хотя вы так долго себя и нас уговаривали о крепости гривны и невозможности девальвации и тут бац, так что же не получилось, наверное слабо старались :P

Я к стабильности гривны отношусь прагматично, а не патриотично, почему бы не заработать 8% годовых до весны, а потом откупиться по 27,50 чем сидеть в валюте, ничего не зарабатывая, и в утешении самого себя петь про грядущий апокалипсис. Евро был уникальным шансом сидеть в твердой валюте и при этом зарабатывать больше, чем на гривневом депозите.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:15

  tobias написав:"З полей" $ ростиме першу декаду грудня, далі вниз.

Чрезвычайное совещание рептилоидов?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:36

  vitaliian написав:
  Zebra написав:
  vitaliian написав:в последний раз закупился по 28,30 в конкорде жду 28,65 чтобы снова слиться в гривну, надеюсь до 7.12 дождусь. Вещать одно а делать другое -лишний вынос мозга, зачем мне это? В евро снова зайду, когда будет сезонный укрепляж гривны.

а как же та гривна слитая по 26.хх и потом долго ждали 27 чтоб откупиться?
откупились по 28.30 и хотите слиться по 28.70 ?
а потом будете откупаться по 29.30 и сливаться по 29.70

с такой стратегией игры убытки уже на курсе 35 будут существенными.
вы меня с кем то путаете, дешевле 28 я в этом году не сливался. Самое дешевое по памяти доллар 28,15. Евро 33. считайте свои убытки а не мои) если нет кэша, можете открыть виртуальный демо счет на форексе.

Я не хочу рыться в 5000+ сообщений, но хотели откупиться по 27, когда от максимума в 28 отбились на на наличке, я еще тогда предупреждал, что ниже 27.30 курс не просядет. Теперь же великий 8% профит нарисовался, в результате откупа по 28.30
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:45

  somilitark написав:А почему никто не запостил плевок в глаза всему цивилизованному миру на счёт "борьбы с коррупционерами?"
Зеленский предлагает отграничится штрафом за недостоверное декларирование, нашли у тебя хулиард, а ты в ответ 42-50 000 гривен и дальше грабишь, как тебе такое Илон Маск, в смысле МВФ и развитые системы?
Как думаете проглотит такое надругательство дядя Сэм?
Я бы хлопнул дверью и махнул рукой на клоунов, и больше не возвращался к общению с шулерами, из криворожского подземного перехода.

Их устраивают достижимые результаты и абсолютно не волнуют средства достижения, и высокоразвиты они в силу того, что играют целыми странами, а не людьми, но это все те же циничные наперсточники. Смышленые государства не связываются с подобным общаком или связываются благоразумно, а другие все отдадут и останутся должны.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 01 гру, 2020 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:51

  somilitark написав:Посмотрим через год кто был прав, но я считаю, что выше 45 ярдов кубов агрессор укакается, но не прокачает.
Це єдина конкретна думка..
А я вважаю що в 2021 році через нашу ГТС буде прокачано 56 млрд м3

Через рік подивимось ( почнемо дивитись вже через пару місяців ,якщо буде +4 млрд м3 в місяць - значить я правий
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:56

  budivelnik написав:Кожен день з страхом очікувати платіжку
чи
Один раз утеплитись по повній і ржати над тими хто кожен день очікує платіжку...

Проблемы пересичнх, никого из регуляторов и сборщиков податей не интересует, поднимать будут по полной несмотря на утепление, потом введут абонплату на утепление.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 01 гру, 2020 21:16, всього редагувалось 2 разів.
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ruvex
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