somilitark написав:

А почему никто не запостил плевок в глаза всему цивилизованному миру на счёт "борьбы с коррупционерами?"Зеленский предлагает отграничится штрафом за недостоверное декларирование, нашли у тебя хулиард, а ты в ответ 42-50 000 гривен и дальше грабишь, как тебе такое Илон Маск, в смысле МВФ и развитые системы?Как думаете проглотит такое надругательство дядя Сэм?Я бы хлопнул дверью и махнул рукой на клоунов, и больше не возвращался к общению с шулерами, из криворожского подземного перехода.