введут налог на утепление, а кто не утеплился - прийдет госинспекция по ЖКХ и обяжет утеплиться
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Додано: Вів 01 гру, 2020 20:58
введут налог на утепление, а кто не утеплился - прийдет госинспекция по ЖКХ и обяжет утеплиться
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 01 гру, 2020 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:59
покупать евро ньюс по 33.25???
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Вів 01 гру, 2020 21:06
может евро будет 34?
если купить по 33.25 и продать по 33.6 (иди в долларах)
300000/33.6-300000/33.28
получается 85 евро выгода - это 2850грн прибыль.
0.93*12 = 11.16%. газ-мяс - 9.8%(12%)
надо надеяться что будет 33.9 тогда уже лучше.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Вів 01 гру, 2020 21:41
аааааууууу, есть кто живой?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Вів 01 гру, 2020 21:48
Додано: Вів 01 гру, 2020 21:48
Власть сильно поумнела, знает места где крайне сложно или дорого обойти налоги, коммуналка одно из них, акцизы на топливо, обязательное осаго, платная медицина, обязательный техосмотр, позже придут к платному среднему образованию, деваться людям некуда- будут платить или валить из страны. Будем вспоминать домайданные времена как рай.
Я тоже слышал, а гривна станет новой мировой валютой.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 01 гру, 2020 21:54
Среднее образование и так уже платное, разговор не о гос.школах со взносами родителей 300-500 грн./мес в фонд школы, там уже образования нет, там одна видимость. А хочешь чтобы ребенок нормально учился, будь-готов минимум десятку в месяц выложить.
б.Шон
Додано: Вів 01 гру, 2020 21:56
В Киеве десятку платят за детский сад, но свечку не держал.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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