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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6873687468756876

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 271
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
35%
96
29,00-29,50
15%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:58

  ruvex написав:
  budivelnik написав:поднимать будут по полной несмотря на утепление


введут налог на утепление, а кто не утеплился - прийдет госинспекция по ЖКХ и обяжет утеплиться :D
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 01 гру, 2020 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:59

покупать евро ньюс по 33.25???
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:06

может евро будет 34?

если купить по 33.25 и продать по 33.6 (иди в долларах)
300000/33.6-300000/33.28

получается 85 евро выгода - это 2850грн прибыль.
0.93*12 = 11.16%. газ-мяс - 9.8%(12%)

надо надеяться что будет 33.9 тогда уже лучше.

  proftpd66 написав:Я думаю вырулим на 26.2, так как этот пилот смог.

Су 27 форсаж над землей на одном двигателе
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:41

аааааууууу, есть кто живой?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:48

  Амвросий написав:Ходят слухи что EUR/USD может дойти до 1.9. Как думаете, реально? :)

Ходят слухи что EUR/USDвообще отменят в 2021.....
ROLF
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:48

  ruvex написав:
  budivelnik написав:Кожен день з страхом очікувати платіжку
чи
Один раз утеплитись по повній і ржати над тими хто кожен день очікує платіжку...

Проблемы пересичнх, никого из регуляторов и сборщиков податей не интересует, поднимать будут по полной несмотря на утепление, потом введут абонплату на утепление.

Власть сильно поумнела, знает места где крайне сложно или дорого обойти налоги, коммуналка одно из них, акцизы на топливо, обязательное осаго, платная медицина, обязательный техосмотр, позже придут к платному среднему образованию, деваться людям некуда- будут платить или валить из страны. Будем вспоминать домайданные времена как рай.

  ROLF написав:
  Амвросий написав:Ходят слухи что EUR/USD может дойти до 1.9. Как думаете, реально? :)

Ходят слухи что EUR/USDвообще отменят в 2021.....

Я тоже слышал, а гривна станет новой мировой валютой.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:54

  vitaliian написав:
  ruvex написав:
  budivelnik написав:Кожен день з страхом очікувати платіжку
чи
Один раз утеплитись по повній і ржати над тими хто кожен день очікує платіжку...

позже придут к платному среднему образованию, деваться людям некуда- будут платить или валить из страны. Будем вспоминать домайданные времена как рай.

Среднее образование и так уже платное, разговор не о гос.школах со взносами родителей 300-500 грн./мес в фонд школы, там уже образования нет, там одна видимость. А хочешь чтобы ребенок нормально учился, будь-готов минимум десятку в месяц выложить.
б.Шон
unlock
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:56

  unlock написав:Среднее образование и так уже платное, разговор не о гос.школах со взносами родителей 300-500 грн./мес в фонд школы, там уже образования нет, там одна видимость. А хочешь чтобы ребенок нормально учился, будь-готов минимум десятку в месяц выложить.

В Киеве десятку платят за детский сад, но свечку не держал.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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