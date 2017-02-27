минуя капитализм социалистическое общество мчится прямиком в феодализм.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:25
минуя капитализм социалистическое общество мчится прямиком в феодализм.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 гру, 2020 22:29, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:28
Это проблема целой страны. Эти "лишние люди" являются основным активом Украины. Они поддержали армию, вытянули начало экономического восстановления из оков сырьевой экономики, из создаваемой ею ловушки бедности. Но они "лишние", как и сотни тысяч других.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 22:29
Как минимум государства должно стать в разы меньше в нашей жизни. Не пойму зачем государству госкино, госбанки, гос.академии, гос.земля - это все может быть частным. Кроме как воровать там делать нечего чиновнику. Снимите совковые очки.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:34
Но государства становится все больше с каждым днем, а реального государства - людей, все меньше. Частным, но не личным, как стали многие предприятия и инфраструктура - это процесс распада. Все реформы имели только разрушительный аспект, ничего взамен кардинально нового не построено. Тщетно мечтать видя перед собой иллюзию, не замечая реальности, повторяя мантру о совковых очках.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 22:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Интересная статья, впрочем ничего нового
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 01 гру, 2020 23:04
Не может Украина жить багато при демократии и открытом рынке. Если решили жить в холодильнике, то нечего ждать инвесторов, а нужна сильная власть, планирование и защита местного производителя.
Додано: Вів 01 гру, 2020 23:12
Мухи треба відокремити від котлет.
В наших місцинах що не "будуй", виходить недолуге збочення, бо нарід "унікальний" (в масі).
Не бачу, яке покращення пересічним буде від приватизації чогось там (особливо землі в таких нормах). З бюджету вкрадуть в будь-якому разі. Будуть робити євроремонти держбудівель невпинно. Чи дороги ремонтувати. Чи куплять степлери за 10 тис. у.о. 1001 спосіб знайдуть. Проблема в тому, що "нарід" голосує саме за таких покидьків (бо "духовно близькі").
І в світі є країни, де з "соц. ілюзіями" все гаразд, і не крадуть з бюджету. Сябри - найближчий приклад.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Вів 01 гру, 2020 23:19
1.Ну, кошка,похоже, "отстрелялась", минимум на год, а скорее всего и намного дольше, так как через год будут совершенно иные реалии и расклады.
2.https://news.finance.ua/ua/news/-/48320 ... iyi-gryvni
.......Данилишин, в умовах помірного тиску на обмінний курс гривні НБУ третій тиждень поспіль утримувався від проведення операцій на валютному ринку,на готівковому валютному ринку в другій декаді листопада продаж населенням іноземної валюти перевищував купівлю........
Т.е. ,во-первых, НБУ ,да и правительство вполне устраивает ползучая девальвация и инфляция, как вариант -за счет населения как-то свести бюджетные концы с бюджетными концами, и,во-вторых, население больше продает доллар,это пресловутый фактор нищеты, который не дает пока что во всяком случае гривне резко нырнуть за "тридцатку".
3.Но,не за горами весна, а с ней, с потеплением ,уверен практически на 100% ,независимо от всяких вакцин волна ковида схлынет. Что это будет означать для валютного рынка :
-к этому времени обострятся системные дисбалансы,экономику скорее всего будет штормить
-к этому времени не будет намеков на очередные карантины, бизнес худо-бедно будет работать,генерировать прибыль, и "заказывать" валюто-оплачиваемый импорт
-к этому времени МВФ и остальные если и дадут,то стопроцентно лишь "пару капель", чтобы возвращали прежние долги, и многие поймут, что таких сравнительно мизерных денег на украинскую экономическую прорву не хватит
-к этому времени замаячит туристический сезон (сами поедем, хоть тушкой,хоть чучелом туда куда ездим каждое лето в последнее время), а это валюта, в моем случае-евро
-к этому времени населению "раздадут бабла", понятно, что 6 тыс.грн. минималки - это ни о чем, а тем более ни о чем копеечные поднятия пенсий и индексация зарплат в частных фирмах в связи с поднятием минималки, но тем не менее на фоне нынешней нищеты, это хоть какие-то деньги, и хоть какое-то давление на валютный рынок
-к этому времени станет ясно - а выстоит ли РН, ведь он инертен с лагом приблизительно в 1 год, а рынок аренды жилой и коммерческой обвалился как раз весной нынешнего года, а проблемы РН-который ,как известно, зеркало экономики, это не стакан минералки выпить,там мультипликация будь здоров, а ипотека под 10% накрылась медным тазом уже сейчас
-к этому времени станет понятно также насколько сильно удалось качнуть лодку в сторону досрочки, а это также немаленькая волна для валютного рынка
-к этому времени, чтобы хоть как-то свести несводимые бюджетные концы с несводимыми концами, печатный станок будет работать скорее всего не как обычно -"под маскировкой" на тихих оборотах, а нормально так ,как для разгона хорошего авто на только что отремонтированной в процессе "большого строительства" дороге
-к этому времени может вполне выплысти какой-то худой, или же наоборот жирный черный лебеденок,
например:
-судебные итоги по русских 3 млрд.дол. долгу
-итоги по трубе,проканает ли еще на 2021-й год прежние объемы прокачки
-суркисо-приватовские "самые гуманные в мире" суды
-вероятный повышательный тренд на традиционно импортируемые нами энергоресурсы по мере восстановления мировой экономики
-опять же внутренняя раскачка на досрочку
-возможные игры и расклады Байдена,который по своему видит нашу ситуацию, и предпочитает совершенно других игроков , судя по всему
и др.
-к этому времени, не только мы и еще куча туристов покатимся тратить евро-доллары хоть тушкой,хоть чучелом,на чужеземные моря ,но и исхудавшие финансово заробитчане, из тех,кто еще тут подзадержался из-за ковида с обеих сторон границы,уверен рванут с утроенной силой. А что им тут ловить, вот сегодня закон о льготах по иностранных инвестициях рассматривался, так в нем льготы предоставляются иноземцам,инвестировавших сюда весьма скромные 20 млн. евро, с условием того, что они создадут 80 новых рабочих мест с зарплатой всего лишь на 15% выше среднерегиональной. Позор. Это значит, если региональная 10 тыс. грн.,то им надо будет создавать места со средней в 11500. Это ни о чем.Отсюда лишь обострение проблем на рынке труда и дальнейшее разрастание дыры пенсионного фонда. Черной дыры,добавлю
-к этому времени войдет в привычное русло резко негативный баланс внешней торговли, ну или начнет входить
-к этому времени, ПИИ, которые в 2020-м близки к полному нулю, в условиях нашего немирного времени, скорее всего так и останутся балансировать на
грани статистической погрешности
-к этому времени уже выйдет предварительная макростата за 1 квартал, и судя по всему она будет оглушительной, в том плане, что рост цен будет выше ожиданий, а рост ВВП не просто ниже ожиданий, а на грани стагнации, также станет ясно,что планируемый план по налоговым поступлениям ( если не случится чудо, и они не обратят взоры на "медведей","динозавров" и "акул" из графика Фризе) уже не будет столь радужным как в году нынешнем, когда им удалось немножко выжать из "львов" на скрутках", а также из низшей части диаграммы , т.е. из "кошек", "лисиц" и просто сограждан
Ну и вишенка на "киевский".
Как известно есть два локомотива роста внешний и внутренний.
С внешним туго. Нас в последние годы выручали время от времени остатки внутреннего, из тех кто не свалил поднимать ВВП сопредельных стран(поляки хвалились, что 10 млрд.злотых в год им наши в бюджет на блюдечке с золотой каемочкой" преподносят).
Ну и вот - очередной нокаут по внутреннему спросу.
Никто не пишет о тарифах на газ ,электрику и все остальное для промышленности ( привет ценам на транспорт,хлеб,да и все остальные продукты и товары также) и
для населения.
Так вот ,к примеру, цена на газ для населения летом - около 3 -х грн.
Сентябрь - около 5 грн.
Октябрь - 6-70 плюс доставка
Ноябрь 8-80 плюс доставка (это по нашему областному "сбыту",но, думаю, тенденция аналогична по всей стране)
Декабрь -продолжение ,скорее всего, следует...
Около "десятки". Такого еще не было. Рекорд. Все остальное также подтянется (привет,апетитам монополий, НКРКЕП и т.п.)
И это в условиях ,когда и бизнес, и население, и бюджет утратило во многом прежние объемы поступлений.
Можно сказать, что и этот локомотив ВВП, начнет глохнуть.
С учетом вышенаписанного, вероятность весенне-летней традиционной ревальвации гривны - чрезвычайно сомнительна, а вот шансы на ее нетрадиционный весенне-летний повышательный тренд - более вероятны.
Да и о евро, тут писали о слухах 1-90. Нет конечно,но 1-25 -это как минимум, и то для старта, с дальнейшим движением в том же восходящим руслом.
Только что вот 1-207 психологически важная отметка протестировна.
По мере восстановления мировой экономики и исхода инвесторов из валюты -убежища в кризисно-депресионные времена, т.е. из доллара США.
Предупреждал тут об этом еще на уровнях 1-08.
Goldman Sachs ждет ралли валют большинства развивающихся рынков с высоким бета-коэффициентом могут вырасти на 7–12% по отношению к доллару при сценарии «хорошего положения дел в мире» в следующем году.
И хотя "мы" вроде бы в прогнозе, ведь у нас соотношение рисков по маркеру бета-коэффициента как раз намного выше условной единицы.
Но "мы" к прогнозу, скорее всего, не относимся, в силу нашей особой экономической ситуации.
Риски экономики Украины ,равно как и нашей национальной валюты, гораздо выше как общемировых рисков, так и рисков даже многих развивающихся стран (несмотря на некритический сравнительно уровень ЗВР,земельные разговоры и ожидания очередной внешней финансовой дозы-инъекции).
Турбулентность крепко прихватила.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 01 гру, 2020 23:29, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Вів 01 гру, 2020 23:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Якщо робити вибір між "реформованим" держапаратом, де, наприклад, заступником міністра ВС стає якась "дЄвіца" (схожа на особу із зниженою соцвідповідальністю), то я - за "махровий совок, з окулярами", в якому аби стати заступником міністра в силовому відомстві треба було пройти всі щаблі, починаючи із строкової служби в армії, а не бути чиєюсь донею, яку треба працевлаштувати після ВНЗ.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Вів 01 гру, 2020 23:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Налоги и коммуналка.
Ребята, вам не на этот форум, вам на форум на лавочках под подъездом - там есть и аудитория и эксперты по этой теме.
А тема вообще про валюту, а не про то что субсидии на оплату отопления мало и приходится экономить на покупке вареной колбасы.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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