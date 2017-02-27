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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6875687668776878

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 271
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
35%
96
29,00-29,50
15%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 23:51

  vitaliy_berdinskikh написав:Ребята, вам не на этот форум, вам на форум на лавочках под подъездом - там есть и аудитория и эксперты по этой теме.

А тема вообще про валюту, а не про то что субсидии на оплату отопления мало и приходится экономить на покупке вареной колбасы.

Почитайте форум прежних лет, там тоже достаточно было здешних миллионеров.
Остались "загонялы" и правдолюбы под настроение и огульные критиканы подшофе. :wink:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 00:03

  ruvex написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ребята, вам не на этот форум, вам на форум на лавочках под подъездом - там есть и аудитория и эксперты по этой теме.

А тема вообще про валюту, а не про то что субсидии на оплату отопления мало и приходится экономить на покупке вареной колбасы.

Почитайте форум прежних лет, там тоже достаточно было здешних миллионеров.
Остались "загонялы" и правдолюбы под настроение и огульные критиканы подшофе. :wink:
да абсурд был всегда. Но это не повод нынешний абсурд считать нормой.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 00:18

  juristkostya написав:да абсурд был всегда. Но это не повод нынешний абсурд считать нормой.

Это не абсурд. Вырождение интеллектуальности путем примирения к поглощающей бытовухе на всех уровнях.
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[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлень: 10237
З нами з: 03.11.08
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Подякували: 2254 раз.
 
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1
6
2
  #<1 ... 6875687668776878
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