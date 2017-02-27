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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 гру, 2020 23:51
vitaliy_berdinskikh написав:
Ребята, вам не на этот форум, вам на форум на лавочках под подъездом - там есть и аудитория и эксперты по этой теме.
А тема вообще про валюту, а не про то что субсидии на оплату отопления мало и приходится экономить на покупке вареной колбасы.
Почитайте форум прежних лет, там тоже достаточно было здешних миллионеров.
Остались "загонялы" и правдолюбы под настроение и огульные критиканы подшофе.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 00:03
ruvex написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Ребята, вам не на этот форум, вам на форум на лавочках под подъездом - там есть и аудитория и эксперты по этой теме.
А тема вообще про валюту, а не про то что субсидии на оплату отопления мало и приходится экономить на покупке вареной колбасы.
Почитайте форум прежних лет, там тоже достаточно было здешних миллионеров.
Остались "загонялы" и правдолюбы под настроение и огульные критиканы подшофе.
да абсурд был всегда. Но это не повод нынешний абсурд считать нормой.
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juristkostya
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Додано: Сер 02 гру, 2020 00:18
juristkostya написав:
да абсурд был всегда. Но это не повод нынешний абсурд считать нормой.
Это не абсурд. Вырождение интеллектуальности путем примирения к поглощающей бытовухе на всех уровнях.
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[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
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ruvex
-
-
- Повідомлень: 10237
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 777 раз.
- Подякували: 2254 раз.
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- Профіль
-
1
6
2
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