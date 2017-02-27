Додано: Сер 02 гру, 2020 08:52

піврічний прогноз ОЕСР Economic Outlook:“Нові спалахи коронавірусу в багатьох країнах і введені у зв’язку з цим карантинні заходи стримали темпи відновлення світової економіки після різкого спаду в першому півріччі 2020 року і, ймовірно, в найближчій перспективі призведуть до зниження ВВП держав, особливо багатьох країн Європи».И тем не менее:Инвесторы сбрасывают доллары, поскольку оптимизм по поводу многообещающих испытаний вакцин побуждает покупать более рискованные валюты и высокодоходные активы за пределами Соединенных Штатов.По мере медленного, но неминуемого восстановления мировой экономики, евро будет находиться в восходящем тренде.1,2072Последний раз такое было в апреле 2018-го и в декабре 2014-го.Учитывая все - цены на продукты в Украине, цены на коммуналку в Украине, цены на отдых в Украине, цены на пром.товары в Украине, когда немецкий почти вечный "Грое" или "Хансгрое" стоит сравнительно ненамного дороже китайского барахла, или питерской подделки под европейские бренды, недавно вот брал обычный такой небольшой замочек для блокиратора немецкий за 100 грн., перед этим стоял украинский аналог за 70 грн., с отечественным промучился пол-года,пока он не разлетелся в пух и прах окончательно , немецкий создает впечатление вечного, щелкает как по маслу,так вот учитывая даже чисто бытовые наблюдения, считаю, что справедливый курс к евро к гривне в среднесрочке смотрится как 36-38 гривен за 1 евро.А еще недавние 23-24 за доллар, и 26-27 за евро к гривне смотрелись как издевательсто над здравым смыслом.Вспоминаю свои личные сравнительно недавние взаимоотношения с евро.В 2013-м входил в большой кредит по евро по коммерческой, курс был:1 евро равно 10 с копейками гривенА ведь сравнительно не так и много лет прошло.Конец 2016-го не угадал, пришлось при проплате жилой сбрасывать евро по :1 евро равно около 27 гривен.И вот на моменте - твердые 1 евро равно 34 гривны,при том,что в начале года было около 27 гривен.итог 2020-го :плюс 7 гривен на одном евро.Думаю,это еще не финиш.Слишком в разных направлениях чисто экономически мы с Европой движемся, несмотря на все их временные проблемы.