Почитайте форум прежних лет, там тоже достаточно было здешних миллионеров.
Остались "загонялы" и правдолюбы под настроение и огульные критиканы подшофе.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 гру, 2020 23:51
Почитайте форум прежних лет, там тоже достаточно было здешних миллионеров.
Остались "загонялы" и правдолюбы под настроение и огульные критиканы подшофе.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Сер 02 гру, 2020 00:03
да абсурд был всегда. Но это не повод нынешний абсурд считать нормой.
Додано: Сер 02 гру, 2020 00:18
Это не абсурд. Вырождение интеллектуальности путем примирения к поглощающей бытовухе на всех уровнях.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Сер 02 гру, 2020 08:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/48321 ... 2021-rotsi
піврічний прогноз ОЕСР Economic Outlook:
“Нові спалахи коронавірусу в багатьох країнах і введені у зв’язку з цим карантинні заходи стримали темпи відновлення світової економіки після різкого спаду в першому півріччі 2020 року і, ймовірно, в найближчій перспективі призведуть до зниження ВВП держав, особливо багатьох країн Європи».
И тем не менее:
Инвесторы сбрасывают доллары, поскольку оптимизм по поводу многообещающих испытаний вакцин побуждает покупать более рискованные валюты и высокодоходные активы за пределами Соединенных Штатов.
По мере медленного, но неминуемого восстановления мировой экономики, евро будет находиться в восходящем тренде.
1,2072
Последний раз такое было в апреле 2018-го и в декабре 2014-го.
Учитывая все - цены на продукты в Украине, цены на коммуналку в Украине, цены на отдых в Украине, цены на пром.товары в Украине, когда немецкий почти вечный "Грое" или "Хансгрое" стоит сравнительно ненамного дороже китайского барахла, или питерской подделки под европейские бренды, недавно вот брал обычный такой небольшой замочек для блокиратора немецкий за 100 грн., перед этим стоял украинский аналог за 70 грн., с отечественным промучился пол-года,пока он не разлетелся в пух и прах окончательно , немецкий создает впечатление вечного, щелкает как по маслу,
так вот учитывая даже чисто бытовые наблюдения, считаю, что справедливый курс к евро к гривне в среднесрочке смотрится как 36-38 гривен за 1 евро.
А еще недавние 23-24 за доллар, и 26-27 за евро к гривне смотрелись как издевательсто над здравым смыслом.
Вспоминаю свои личные сравнительно недавние взаимоотношения с евро.
В 2013-м входил в большой кредит по евро по коммерческой, курс был:
1 евро равно 10 с копейками гривен
А ведь сравнительно не так и много лет прошло.
Конец 2016-го не угадал, пришлось при проплате жилой сбрасывать евро по :
1 евро равно около 27 гривен.
И вот на моменте - твердые 1 евро равно 34 гривны,
при том,что в начале года было около 27 гривен.
итог 2020-го :
плюс 7 гривен на одном евро.
Думаю,это еще не финиш.
Слишком в разных направлениях чисто экономически мы с Европой движемся, несмотря на все их временные проблемы.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Сер 02 гру, 2020 09:11
+ 7 грн-глупость...
евро за 11 мес +9% к доллару и это как 2 года на валютном депо в 2017/18
2)мы не движемся, страну ведут к пропасти и темп ускорился в 2-3 раза , по сравнению с
2014-2019
7км 28,54/28,60
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 02 гру, 2020 09:17
Джером Пауєлл вчера не смог обнадежить и доллар продолжил падение.
Министр финансов США Стив Мнучин и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси провели переговоры о стимулировании экономики впервые после выборов 3 ноября, в то время как двухпартийная группа сенаторов и членов Палаты представителей предложила меры по борьбе с коронавирусом на сумму 908 миллиардов долларов.
Пелоси сказала в заявлении после переговоров, что Мнучин рассмотрит предложения по борьбе с последствиями пандемии коронавируса.
Лидер Сената США Митч МакКоннелл заявил во вторник, что Конгресс должен включить новый пакет стимулирующих мер в законопроект о расходах на 1,4 триллиона долларов, который необходимо принять, чтобы предотвратить закрытие правительства в разгар пандемии.
Байден сообщил New York Times, что его приоритетом является одобрение Конгрессом щедрой помощи еще до того, как он вступит в должность в январе.
Но трейдеры отнеслись к этим новостям осторожно.
«Валютный рынок скептически относится к возможности быстрого согласования этих предложений, поскольку надежды уже однажды были разбиты, когда пакет стимулов не был реализован перед президентскими выборами», - сказал Масафуми Ямамото, главный валютный стратег Mizuho Securities.
На доллар-убежище также оказали давление более слабые, чем ожидалось, данные по производственной активности в США и предположения о том, что Федеральная резервная система будет действовать для поддержки экономики до того, как вакцинация станет доступной.
Председатель ФРС Джером Пауэлл и Мнучин призвали Конгресс оказать больше помощи малому бизнесу в условиях роста числа инфекций, опасаясь, что вакцина может не поступить вовремя, чтобы предотвратить банкротство большого числа компаний.
Следующее заседание Федерального комитета по открытым рынкам состоится 15-16 декабря.
Позже в среду будут опубликованы данные, включая данные по занятости ADP в США и уровень безработицы в ЕС.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 02 гру, 2020 09:24
Додано: Сер 02 гру, 2020 10:14
Если сумеет закрепиться выше 1,2090, следующей целью станет 1,2175.
Кстати предыдущий сценарий отработал.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Сер 02 гру, 2020 11:00
Додано: Сер 02 гру, 2020 11:15
для стабильных стран 7 лет это маленький период а для экономик летящих в пропасть - целая вечность. Недавно один мой знакомый обратился в центр занятости чтобы найти работу, у них на сайте тысячи вакансий, на поверку оказалось 85% вакансий - фейк, некоторые были давно закрыты, другие висят годами но человек им не нужен. Никто базу вакансий не чистит не обновляет чтобы не портить статистику. Зато служба занимает 2 этажа большого помещения, куча людей и тд перекладывает бумажки с одного стола на другой, создавая видимость бурной деятельности. За 3 месяца ему ни разу не позвонили с вакансией. Полнейшая деградация государственных институтов власти.
По валюте, если учетную ставку поднимут до 12-15% курс в коридоре 26,50-29 на 2021 год выглядит вполне реальным, если ставка останется на текущем уровне не будет никакого смысла сидеть в гривне под 11% постепенно народ с мозгами начнет увеличивать валютный портфель, свободных денег в смысле лишних особо нет, процесс будет медленным и постепенным, и уже к осени 2021 может быть существенный обвал до 40-45 грн/$. До осени 2021 вангую стабильность в широком диапазоне (не ниже 26,50 но не выше 29) на краткосроке мой прогноз как и раньше 28,30-28,80 до марта, потом укрепляж.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|