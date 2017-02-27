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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6876687768786879

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 272
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
97
29,00-29,50
15%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
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2
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Більше 32,00
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24
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

вчера доллародержатели хаяли гривнодепозитчиков и пугали курсам доллара па35
где же вы сегодня?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:52

Господа, что случилось на межбанке, уже не вышел ли регулятор или его вассалы с интервенциями ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 6876687768786879
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