вчера доллародержатели хаяли гривнодепозитчиков и пугали курсам доллара па35
где же вы сегодня?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 гру, 2020 11:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вчера доллародержатели хаяли гривнодепозитчиков и пугали курсам доллара па35
где же вы сегодня?
Додано: Сер 02 гру, 2020 11:52
Господа, что случилось на межбанке, уже не вышел ли регулятор или его вассалы с интервенциями ?
Живите своим умом!
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